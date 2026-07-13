Sjuksköterska till provtagning- och vaccination i Södra Skåne
Macc People AB / Sjuksköterskejobb / Staffanstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Staffanstorp
2026-07-13
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På MACC People har vi byggt upp en sjukvårdslösning som gör verklig skillnad – för våra patienter, våra samarbetspartners och samhället. Vi arbetar med hälsofrämjande sjukvård, uppdrag inom skyddade miljöer och medicinsk service, alltid med fokus på vår värdegrund; TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Målet är tydligt – att ge medicinsk hjälp vid rätt tid och på rätt plats.
Sedan starten 2021 har vi genomfört över 500 000 vaccinationer. Under 2024 utökade vi vårt hälsofrämjande arbete med provtagning, hälsokontroller och intyg, och idag samarbetar vi med företag över hela Sverige. Parallellt har vi utvecklat ett unikt koncept för mobil preventiv vård genom våra mobila kliniker – MACC-bilarna.
Utöver den hälsofrämjande vården utför vi även uppdrag inom Skyddade miljöer, Primärvård och Försäkringsvård som en del av en helhetslösning för modern sjukvård.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vi söker nu en sjuksköterska till en deltidstjänst om cirka 75 % med start i september.
Du kommer att arbeta på våra provtagnings- och vaccinationsenheter i södra Skåne med utgångspunkt i Staffanstorp. Vid behov kan arbete även förekomma på våra övriga enheter. Arbetet sker främst på våra mobila kliniker, men tjänstgöring kan även förekomma på våra fasta mottagningar.
Rollen passar dig som trivs med ett självständigt arbete, uppskattar variation i arbetsdagen och samtidigt tycker om att vara en del av ett engagerat team.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är engagerad, driven och självgående. Du tar naturligt ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till teamets gemensamma mål. Du trivs i en verksamhet med högt tempo och varierande arbetsdagar, samtidigt som du har god förmåga att prioritera och säkerställa hög kvalitet i ditt arbete.
Du delar och arbetar utifrån våra värdeord TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Du ansvarar för
Kliniskt arbete såsom:
Venprovtagning
Vaccinationer
Blodtryckskontroller
Hälsokontroller och andra förekommande kliniska arbetsuppgifterKvalifikationer
Svensk legitimation som Sjuksköterska med minst 2 års klinisk erfarenhet inom Sverige eller Norden
Minst ett års klinisk erfarenhet av venprovtagning
B-körkort (manuell)
Meriterande:
Mångårig erfarenhet från provtagningsarbete
Erfarenhet av vaccinationer
Erfarenhet av journalsystemet HLTHY/MittVaccin
Erfarenhet av remissystemen Giddir och Labbportalen
Erfarenhet av att framföra större fordon, tex husbil, ambulans mm.
Vi erbjuder:
En utvecklande och stimulerande tjänst i en växande organisation där patienten och medarbetarnas välbefinnande står i fokus.
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans, brinner för våra yrkesroller och stöttar varandra.
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning alternativt särskild visstidsanställning enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 60-75%
Arbetstider: Varierande arbetstid måndag-söndag
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Löneintervall: Individuell lönesättning 40 000 - 45 000 kr
Urval och intervjuer sker efter avslutad ansökningsperiod. Intervjuer planeras till vecka 34-35.
För att söka jobbet tryck på länken nedan, vi hanterar inte ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroller
Vi uppskattar om du noggrant ser över ditt CV innan du skickar in din ansökan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure för att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess.
Referenstagning är också en del av rekryteringsprocessen, och vi önskar att du lämnar minst två referenser, varav minst en ska vara från en tidigare chef eller arbetsledare.
Vid anställning krävs även att ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in senast första arbetsdagen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Rebecka De Geer Paci, HR-Generalist Telefon: 076-317 60 88 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250), http://www.maccpeople.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
10001864