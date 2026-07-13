Vikariat Butiksmedarbetare Projekt & Servicecenter 30 h/vecka

Hornbach Byggmarknad AB / Kundservicejobb / Sundbyberg
2026-07-13


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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!

Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Som medarbetare till vårat projekt och servicecenter sitter du centralt i varuhuset för att hjälpa och vägleda kunder.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Hantera kundorder, specialbeställningar och hantverkarservice
Beställning av förbrukningsmaterial
Hanterar inkommande epost/kundfrågor
Administrerar finansieringslösningar
Övervaka och administrerar kundordrar
Planera, boka och koordinera hemtransporter till våra kunder



Publiceringsdatum
2026-07-13

Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
Erfarenhet av kundtjänst eller annan serviceerfarenhet
Goda administrativa kunskaper
Är stresstålig, noggrann och duktig på att samarbete
Noggrann och lösningsorienterad
Meriterande om du har truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt körkort B


För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll

Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.



Anställningstyp/arbetstider
: Vikariat. Deltid 30 tim/vecka. Schemalagd arbetstid dag, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 24/08/2026 - 24/08/2027

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154444-44311175".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hornbach Byggmarknad AB (org.nr 556613-4853)
174 55  SUNDBYBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB

Jobbnummer
10001871

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