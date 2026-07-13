Personlig assistent sökes i Linköping - bli en del av mitt team!
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-13
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Vill du göra verklig skillnad i en annan människas liv? Är du noggrann, snäll och pålitlig? Då kanske du är den jag söker!
En av mina nuvarande assistenter börjar studera efter sommaren, och jag söker nu en trygg och engagerad ersättare som vill arbeta nära mig i vardagen. Du kommer att ingå i ett litet, sammansvetsat team där vi värdesätter humor, respekt och ett lugnt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Stöd vid förflyttning
Hjälp med personlig omvårdnad
Vardagliga sysslor såsom handla, laga mat, städa och tvätta
Följa med till arbetet och vara ett stöd där
Vara sällskap och assistans vid aktiviteter
Om dig
Jag söker dig som är:
Noggrann och ansvarstagande
Snäll, lyhörd och pålitlig
Rökfri
Innehar körkort (krav)
Flexibel och villig att vara mitt viktigaste stöd
Tidigare erfarenhet av assistans är meriterande men inte ett krav – det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära. På grund av arbetets karaktär söker jag endast kvinnliga assistenter.
Om mig
Jag är en medelålders kvinna som sitter i rullstol sedan drygt 10 år tillbaka på grund av en muskelsjukdom. Jag arbetar heltid, kör bil och har ett aktivt liv. På fritiden tycker jag om heminredning, pyssel, matlagning, bakning och att umgås med familj och vänner.
Arbetstid och omfattning
Du jobbar varierat antingen dag- eller kvällspass. Huvudsakligen vardagar men även söndagskvällar. Tjänstens omfattning är ungefär 85%.
Intresserad?
Skicka din ansökan (inkl CV) med en kort beskrivning av dig själv och varför du söker jobbet.
Din arbetsgivare:
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
582 55 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
10001872