Hjälpmedelstekniker
2026-05-05
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Söker du ett omväxlande, utvecklande och lärorikt arbete?
Vi kan erbjuda dig ett intressant, självständigt och utvecklande arbete i en spännande organisation. Här har du möjlighet att påverka och utveckla innehåll och arbetssätt, efter de behov som finns i organisationen och i nära samarbete med dina kollegor.
Hur ser din arbetsdag ut?
På rehab-enheten är god gemenskap, arbetsglädje och kollegialt stöd byggstenar i vår arbetsgrupp. Som hjälpmedelstekniker har du ett tätt samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter, undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbete innebär att reparera, serva, besikta hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar ofta i samarbete med förskrivare inom vården.
Rehab-enheten har sitt eget hjälpmedelsförråd med kabinettvätt och ansvarar för patienter både i särskilt- och ordinärt boende, LSS, omsorg och daglig verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Du är tekniskt kunnig, gärna med inriktning mot el, mekanik eller medicinteknik
Du har B-körkort (manuell växellåda)
Vem är du?
Vi ser det som värdefullt att du har en helhetssyn, långsiktighet, god samarbetsförmåga, idérikedom med förmåga att arbeta självständigt men i nära samverkan med andra.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Markaryds kommun. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid.Övrig information
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och ser fram emot din ansökan.
Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommunkontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nås via kommunens växel
Fackliga Företrädare 0433-72000 Jobbnummer
9891173