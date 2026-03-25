Hjälpmedelskonsulent
2026-03-25
Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
Vår kollega går i pension därför söker vi en hjälpmedelskonsulent med brinnande intresse för och erfarenhet av hjälpmedelsprodukter inom ADL sortimentet.
Konsulentenheten på Hjälpmedel Stockholm ska ge kvalificerad konsultationshjälp samt en effektiv och tillförlitlig hjälpmedelsservice åt förskrivare och patienter. På Konsulentenheten arbetar 25 hjälpmedelskonsulenter, fördelade på tre arbetsgrupper (El-gruppen, Adl-gruppen och MSD-gruppen som står för manuella rullstolar, sitsar och dynor).
Verksamheten är belägen i Fruängen.
Hjälpmedel Stockholm är en del av resultatenheten Hjälpmedelsverksamheterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för driften av en hjälpmedelsverksamhet inom området rörelsehjälpmedel. Verksamheten riktar sig till de personer som bor i södra delen av Stockholms län. Vi tillhandahåller olika sorters hjälpmedel såsom rullstolar, hygienstolar, rollatorer, kryckor, elrullstolar och dynor.
Arbetsuppgifter:
Som hjälpmedelskonsulent ger du förskrivare och patienter råd och stöd i val av sortiment utifrån regelverk och förskrivarens behovsbedömning. Arbetet omfattar utprovningar av hjälpmedel, sortimentsarbete, telefonrådgivning och utbildningar till förskrivare samt delta i upphandlingsarbete. Konsultationerna sker på hjälpmedelsverksamheten, men hembesök kan också förekomma. Då du ofta arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier t ex anpassningstekniker, servicetekniker, produktkoordinatorer och externa leverantörer så ställs stora krav på god samarbetsförmåga.
Sortimentsområden du kommer arbeta med är främst hygienhjälpmedel, sängar och sänghjälpmedel, tryckavlastande madrasser och överflyttningshjälpmedel. En stor del av arbetsuppgifterna är administrativa, såsom rådgivning över telefon och via e-post. Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är leg arbetsterapeut alternativt leg sjukgymnast/leg fysioterapeut och gärna tre års yrkeserfarenhet.
Erfarenhet av praktiskt arbete med ADL hjälpmedel är meriterande.
Krav på hög digital kompetens.
B-körkort är önskvärt. Dina personliga egenskaper
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. Du ska ha god social förmåga, då du har mycket kontakt med kollegor, förskrivare och patienter. Du är en del av ett team men i din roll måste du kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna kräver att du är bra på problemlösning, att du är tydlig och har en bra struktur i ditt sätt att arbeta samt att du är flexibel. Kontakten med patienter och förskrivare sker, både fysiskt och digitalt, i form av konsultation, mejl- eller telefonrådgivning vilket kräver att du är bra på att lyssna och analysera behoven för att kunna ge bra stöd. Viktigt att du har ett coachande förhållningssätt och ett professionellt bemötande då du har en rådgivande och stödjande roll till förskrivarna.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2152".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjälpmedel Stockholm Kontakt
Enhetschef Carina Karlsson 08-12347593
9819230