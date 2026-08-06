Herr & Dam Frisör
Salong Klippt och Klart I Norrtälje AB / Hälsojobb / Norrtälje Visa alla hälsojobb i Norrtälje
2026-08-06
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Vi söker en självgående Herr och Dam frisör till våran Drop-in Salong i Norrtälje.
Är du en passionerad herr och dam frisör som brinner för att ge kunderna bästa möjliga service samtidigt som du är säker och självgående.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som både herr & dam frisör
• Kan färg, permanent, bryn & frans behandlingar, herr och dam klippning
• Är service inriktad och sätter kunden i fokus
• Är noggrann, kreativ och självgående
• Trivs att arbeta både självständigt och i Team
• Har ett positivt bemötande
Vi erbjuder:
• En stabil kundkrets
• En trivsam arbetsplats med härliga kollegor
• Gemenskap
Vi välkomnar både dig med lång erfarenhet och dig som nyligen blivit klar med din utbildning och vill utvecklas tillsammans med oss.
Salongen erbjuder Drop-in och bokning.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
Välkommen att bli en del av vårat team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: parvanesaberi@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salong Klippt och Klart I Norrtälje AB
(org.nr 559142-0368)
Tullportsgatan 4 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Klippt & Klart I Norrtälje AB, Salong Jobbnummer
10024365