Hemtjänstpersonal till långt vikariat
Undersköterskejobb / Falkenberg
2026-02-13
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans och hemtjänst i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Publiceringsdatum2026-02-13
Vi söker nu 1 medarbetare till vår hemtjänstgrupp på ett vikariat som sträcker sig fram till 2026-12-31 med chans till förlängning.
Tjänsten är på 60-80% med start omgående.
Arbetstiderna är 06.30-14.00 alternativt 14.00-23.00 och ditt schema kommer innehålla både dagar, kvällar och helger.Dina arbetsuppgifter
Vår hemtjänst kombinerar klassiska hemtjänstinsatser med att agera dubbelbemanning i våra assistansärenden. Därför kallar vi arbetsgruppen för "Servicegrupp".
Vår servicegrupp, som vi haft i många år, utgår från vårt kontor och cyklar eller kör runt till kunder under dagar och kvällar och fungerar nästan som hemtjänst, skillnaden är att det finns en assistent på plats hos vissa av kunderna man besöker.
Vi önskar såklart att du som söker är undersköterska men det är inget krav. Goda referenser och erfarenhet är också bra. Har du ingen erfarenhet kommer du att läras upp av fina arbetskamrater.
Är du den vi söker?
Då vi arbetar i vården nära människor måste du tala, förstå och kunna skriva svenska mycket bra.
Även om vi använder oss av elcyklar i det dagliga arbetet så har vi även bil för speciella händelser, därför är det viktigt att du även har körkort.
Språkkrav:
Språkkrav:
Svenska (Flytande)
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
Peter Åbergs väg 1 (visa karta
)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
NyKraft Assistans i Halland AB
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Agneta Olsson agneta@nykraftassistans.se 0346-759900 Jobbnummer
