Hemtjänst
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Partille
Städ/hemtjänst
Kort arbetsbeskrivning
Omfattning: Heltid
Om jobbet
Vi söker personal med hjärtat på rätt ställe, som vill vara med och utveckla vårt företag.
Välkommen till ett riktigt bra gäng, där vi har varandras rygg i vått och torrt!
Litegrann om dig
Som medarbetare är du en viktig del av vår verksamhet. Du har ett stort ansvar när du är ute hos våra kunder. Vi ställer därför höga krav på våra medarbetare, varav de viktigaste är listade nedan.
Du ska:
ha körkort
tala bra svenska
vara noggrann
Du ska helst:
ha erfarenhet inom städ
Om anställningen
Vi söker nu en glad, trevlig och noggrann person som ska städa hemma hos våra kunder.
Arbetstiden ligger på vardagar dagtid mellan 07.15-16.15.
Om ovanstående beskrivning passar dig, och du tror att just du skulle passa in i vårt gäng, så är du hjärtligt välkommen att söka till oss.
Välkommen!
CV och personligt brev skickas till oss på rekrytering.stepto@gmail.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stepto AB
(org.nr 559424-0284)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9778149