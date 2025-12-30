Hemstädningspersonal till hemtjänsten - Åkersberga
2025-12-30
Har du erfarenhet av hemstäd eller lokalvård? Är du en person som trivs med att skapa ordning och bidra till en trivsam och ren miljö för andra? Då kan du vara den vi söker till vårt glädjefyllda team på Aleo! Just nu söker vi en flexibel och självgående städare till våra kunder i Åkersberga.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra? I rollen som hemstädare kan arbetsuppgifterna komma att variera utifrån kundens behov. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:
Hemstädning - regelbunden städning i hemmet enligt schema.
Fönsterputs - rengöring av fönster.
Flyttstäd - grundlig städning av hela bostaden inför inflyt eller utflytt.
Social samvaro - vara ett socialt stöd för kunden.
Vem är du?
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och trivs med att arbeta nära människor. För att passa hos oss ser vi gärna att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Erfarenhet av städ - van vid hemstäd, flyttstäd eller fönsterputs.
Flexibel & pålitlig - du kan hoppa in med kort varsel.
Serviceinriktad & självständig - du har ett varmt bemötande och god känsla för kundens behov, samtidigt som du arbetar tryggt och effektivt på egen hand.
Ansvarstagande & noggrann - du tar ditt arbete på allvar och är uppmärksam på detaljer och ser till att arbetet blir ordentligt gjort.
Stresstålig - kan hantera pressade situationer med ett lugn.
Digitalt van - du har god vana av att använda mobiltelefonen och andra digitala system i ditt arbete.
B-körkort (krav) - du är en trygg och van bilförare som kan orientera dig väl i trafiken.
Flytande i svenska - du behärskar svenska i både tal och skrift.
Arbetstider och anställningsformer
Arbetstid: dagtid (mån-fre). Sysselsättningsgrad: anställningsformen är initialt timanställning, med möjlighet till provanställning om 50-60 %. Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Åkersberga och arbetet sker inom Österåkers kommun. Vi tror att du bor i närheten för att resor till och från arbetet inte blir belastande.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.
Om ossVår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
