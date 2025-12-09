Hemstädning hos privata kunder
2025-12-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Leksand
, Rättvik
, Avesta
Vi är ett ledande företag i städbranschen med verksamheten huvudsakligen i Dalarnas län. Företaget har idag ca 30 anställda och vi verkar i Borlänge, Avesta och Falun med tillhörande områden.
TPM Städ AB fokuserar på att ta ett helhetsansvar vad det gäller städ och serviceuppdrag hos våra kunder. Detta gör att kunden kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.
OBS endast ansökningar via mail ej telefon
Vi söker en person som kan vara flexibel och är intresserad av att jobba inom service, och att träffa kunder. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann i arbetet. Arbetet består mest av städning hemma hos privata kunder och även lite företagsstädning.
Det är viktig att du är en person som ser lösningar och är stresstålig samt har förmåga till att samarbeta. Du ska behärska det svenska språket så väl att du kan kommunicera med våra kunder samt skriftligt kunna dokumentera det verksamheten kräver.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Körkort och tillgång till egen bil
Dokumenterad erfarenhet av hemstädning
Svenska språket i tal och skrift flytande
Självgående och tar initiativ
Ha en positiv attityd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jobb@tpmstad.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning Borlänge". Arbetsgivare Tpm Städ AB
(org.nr 556561-6140), http://www.tpmstad.nu
Skogsvägen 58 (visa karta
)
784 52 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
