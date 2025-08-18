Hemstädning/Home cleaning - Hemkärt
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hemkärt är en företag inom hemstädning i Stockholmsområdet. Vi erbjuder professionella och personliga städtjänster för privatkunder. Vår vision är att skapa ett rent och välkomnande hem för våra kunder, med en personlig touch och hög kvalitet. Nu söker vi en engagerad och noggrann städare som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Utföra hemstädning hos privatkunder enligt våra standarder
Använda städutrustning och städprodukter på rätt sätt
Ge en utmärkt kundupplevelse och bemöta våra kunder professionellt
Hantera dina arbetsuppgifter effektivt och självständigt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning, hotellstädning, eller flyttstädning
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är pålitlig och ansvarstagande
Har en god förmåga att arbeta självständigt och hantera din tid effektivt
Kan kommunicera på engelska eller svenska
Kan arbeta mellan 08:00-17:00 måndag till fredag
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och bra anställningsvillkor
Reseersättning
Bonussystem
En positiv arbetsmiljö och stöd från ett erfaret team
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ansökan: Om du är en person med passion för städning och vill bli en del av Hemkärt, skicka in din ansökan och CV.
Förväntad arbetstid: 30-40 timmar/veckan
Hemkärt is a company specializing in home cleaning services in the Stockholm area. We provide professional and personalized cleaning services for private clients. Our vision is to create a clean and welcoming home for our customers, with a personal touch and high quality. We are now looking for a dedicated and meticulous cleaner to join our fantastic team!
Responsibilities:
Perform home cleaning for private clients according to our standards
Use cleaning equipment and products correctly
Provide an excellent customer experience and interact with our clients professionally
Manage your tasks effectively and independently
We are looking for someone who:
Has experience in home cleaning, hotel cleaning, or move-out cleaning
Is meticulous and has an eye for detail
Is reliable and responsible
Can work independently and manage their time effectively
Can communicate in English or Swedish
Is available to work between 08:00 and 17:00, Monday to Friday
We offer:
Competitive salary and good employment conditions
Compensation for travel time
Bonus system
A positive work environment and support from an experienced team
Opportunities for development within the company
If you are passionate about cleaning and want to be part of Hemkärt, please send your application and CV.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
