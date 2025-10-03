Hemstädare i Stockholm (kopia)
Bli en vardagshjälte - sök jobbet som Hemstädare idag!
Letar du efter ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad i människors vardag? Vår kund - en av Sveriges ledande aktörer inom hushållsnära tjänster - söker nu nya stjärnor till sitt team av hemstädare. Kanske är det just dig vi söker?
Om jobbet
Som hemstädare kommer du att ha ett viktigt uppdrag - att skapa rena, trygga och trivsamma hem för våra kunder. Du arbetar självständigt, men är aldrig ensam - du har alltid ett team i ryggen och en arbetsgivare som tror på dig.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Dammsugning, dammtorkning och moppning
Rengöring av kök och badrum
Strykning och vikning av tvätt
Bäddning och byte av sängkläder
Ge det där lilla extra som gör kunden extra nöjd
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet från ett serviceyrke (gärna hemstädning eller hushållsnära tjänster)
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta självständigt och brinner för att ge god service
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Har möjlighet att arbeta vardagar mellan 08:00-17:00
Det är ett plus om du har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Vi vet att nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Därför erbjuder vi trygga och schyssta villkor - och mer därtill:
Fast lön varje månad
Tillsvidareanställning på 50-75 %
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag och försäkringsskydd (ansvar, sjuk, pension)
Kostnadsfritt mobilabonnemang
Gedigen introduktion och utbildning inom hemstädning
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Ett fantastiskt team med kollegor från hela världen
Om vår kund
Vår kund är Sveriges största företag inom hushållsnära tjänster - med fokus på att förenkla livet för sina kunder. Tillsammans med sina medarbetare erbjuder de tjänster inom städning, flytt, trädgård, tvätt och mycket mer.
Så här går rekryteringen till
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kontaktas av HR för nästa steg. Vi genomför bakgrundskontroller som en del av processen. För att kunna anställas behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Redo att bli en del av något större?
