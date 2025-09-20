Hemstädare 27.200 SEK Fast månadslön
Attica Städ AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-09-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attica Städ AB i Göteborg
, Alingsås
eller i hela Sverige
Hej och Välkommen till Attica
Är du en serviceinriktad och erfaren hemstädare som söker en seriös arbetsgivare med goda anställningsvillkor ? Då har du kommit rätt.
Attica erbjuder hemstädning i hela Göteborg med omnejd och just nu söker 2 hemstädare för deltid - och heltidstjänst.
Arbettider måndag-fredag 8-16:00 eller 8-12 om du vill jobba 50%, du bestämmer.
Fast Månadslön 27.200 SEK + tjänstebil, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och mycket mer.
Kollektivavtal gäller!
Sök tjänsten ENDAST om du har dokumenterad erfarenhet hos en annan arbetsgivare annars kommer ansökan att raderas bort.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@atticastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attica Städ AB
(org.nr 559270-0966) Jobbnummer
9518756