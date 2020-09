Hemmakväll söker Ekonomichef - Retail Recruitment Sverige AB - Ekonomichefsjobb i Malmö

Retail Recruitment Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Malmö2020-09-01På Hemmakväll inspirerar vi till glädjefyllda hemmakvällar.Ända sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du skall kunna njuta av de där små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis och film på riktigt roligt allvar. Kalla oss gärna nördar.Hos oss skall du alltid kunna njuta av det fräschaste och mest spännande godiset. Hitta de senaste och bästa filmerna eller varför inte i kombination. Vi vill alltid vara först med det senaste och vår ambition är att alltid bjuda på upplevelser, alltid bjuda på överraskningar och alltid bjuda på oss själva.Hemmakväll driver butiker över hela landet och har idag närmare 600 medarbetare i ca 70 butiker.Hemmakväll Ekonomichef till huvudkontoret i Landskrona.Har du sinne för siffror och smak för godsaker?Om tjänstenSom ekonomichef på Hemmakväll är din primära uppgift att säkerställa alla finansiella processer för att stödja den långsiktiga affärsplanen. Du ansvarar för utveckling av bolagets arbete inom ekonomi och redovisning. Rollen är bred och utvecklande och spänner över dels operativa, dels strategiska frågeställningar i en organisation som präglas av tillväxt och entreprenörskap.Förutom att ha ansvar för bolagets ekonomi fungerar du som stöd till verksamheten i form av controller för att analysera och ta fram underlag för beslut samt tillsammans med alla ekonomiavdelningens kunder se över hur verksamheten kan utvecklas och tillväxt skapas.Du har personalansvar och leder en avdelning med idag 4 erfarna medarbetare. I rollen ingår även ansvar för IT och lager. Som ekonomichef ingår du i och är en viktig person i ledningsgruppen, rapporterar till VD och är föredragande i styrelsen.Huvudsakligt ansvarsområde* Ansvara för bolagets ekonomiska planering, uppföljning och rapportering till styrelse och ledning* Controller för verksamhetens alla funktioner, ta fram KPIer.* Leda och utveckla dina medarbetare* Analysera och utarbeta underlag som stöd i beslutsfattandet* Upprätta Månads- och årsbokslut med tillhörande externa kontakter* Utveckla arbetsmoment som underlättar och effektiviserar processer och administration* Ansvar och utveckling av affärssystemDin bakgrund* Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning mot redovisning eller controlling* Du har flerårig redovisningserfarenhet men med tyngdpunkt inom business controlling* Vi vill att du har minst tre års erfarenhet av att leda personal* Du har god förståelse för verksamhetsuppföljning samt analys och stort intresse för IT och affärsstödssystem* Dina huvudsakliga verktyg är Pyramid, QlikView och PowerOlap, inom vilka du tidigare arbetat* Du är en avancerad excelanvändare* Erfarenhet från företag inom retail eller närliggande bransch med en liknande ägarstruktur och tillväxttaktscenario är ett kravPersonliga egenskaper* För att lyckas i rollen vill vi att du är självgående* Van vid att ta ansvar och leverera* Du leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet hos dina medarbetare och samarbetar väl med alla funktioner* Din kommunikation är rak och tydlig och du upplevs trygg och stabil i din roll* Har ett positivt och engagerat förhållningssätt som skapar förtroende* Du är analytiskt lagd och har förmågan att kombinera operativt arbete med strategisk analys* Söker ständigt förbättringsmöjligheter med ett uttalat förändringsdriv* LösningsorienteradDessutom har du en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt. Att agera affärsmässigt, proaktivt och med hög ekonomisk medvetenhet är en självklarhet för dig.2020-09-01Tjänsten är vakant och och vi tillämpar fortlöpande urval, viljet innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Registrera din ansökan med CV och personlig{ brev, helst i PDF via länken. Vi tar inte emot ansökningar via mail.I denna rekrytering samarbetar Hemmakväll med Executive Recruitment. Ansvarig för rekryteringen är Olle Mikkelsen/Senior Executive Recruiter, tfn 0703-37 44 05.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2020-09-13