Heltidstjänst som mark- och grundarbetare

2025-09-05


Vi söker nya medarbetare, det avser två heltidstjänster som mark- och grundarbetare.
I rollen som anställd hos oss arbetar du med olika typer av mark- och anläggningsarbeten såsom grundläggning, rörläggning, dräneringsarbeten och även formsättning, gjutning m.m.
Du kommer att ha ett varierande jobb och arbetet sker för det mesta utomhus.
Vi söker dig som är noggrann och vill att arbetet du utför skall spegla kvalité och hållbarhet.
Vi premierar personlig utveckling och engagemang. Tidigare erfarenhet inom anläggning är meriterande men inte ett krav. Tillsvidareanställning, heltid 100% som inleds med en provanställning på max 6 månader.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: staffan@obmab.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ÖBM AB (org.nr 559060-8963)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Öbm AB

Kontakt
Staffan Jonsson
staffan@obmab.com
0702525710

Jobbnummer
9494859

