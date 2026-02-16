Heltidsjobb i butik - Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
, Stenungsund
, Lysekil
, Varberg
Vi söker positiva och serviceinriktade butiksmedarbetare som vill vara en del av vårt team! Är du en person som gillar att hjälpa kunder, arbeta i ett högt tempo och ha kul på jobbet? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vad du kommer att göra:
Hjälpa kunder och ge dem bästa möjliga service
Arbeta i kassan och hantera betalningar
Packa upp och fylla på varor i butiken
Se till att butiken alltid ser snygg och inbjudande ut
Vem vi tror att du är:
Positiv och gillar att jobba med människor
Stresstålig och trivs i en fartfylld miljö
Engagerad och driven medarbetare som vill utvecklas och växa.
Vi erbjuder:
Ett roligt och socialt jobb där ingen dag är den andra lik
Få mer ansvar över tid
Möjlighet till utveckling och utökad kompetens.
Anställningsform
Du kommer jobba heltid vardagar både dag- och kvällstid. Ditt schema kommer att bestå av främst inplanerade men även endel akuta arbetspass.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
Tidigare erfarenhet av dagligvaruhandeln.
Vikt kommer såklart även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Meriterande
Körkort och bil.
Är du intresserad?
Bli en del av vårt team och sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv Så ansöker du
