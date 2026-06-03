Heltid som säljare med hög lön!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-06-03
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, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
🚀 Säljare sökes – Inga krav på erfarenhet, bara rätt attityd!
Vi är ett härligt och ungdomligt team som älskar att ha kul både på och utanför jobbet!
Nu söker vi fler stjärnor som vill växa med oss – inga krav på tidigare erfarenhet, vi lär dig allt du behöver kunna.
Du representerar våra företag och jobbar med att boka och genomföra kundmöten i Halmstad. Vi träffar våra kunder hemma hos dem, där larmet ska sitta, allt för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat kundmöte!
🕒 Arbetstid:
Måndag till fredag, kl. 12:00–21:00
Perfekt för dig som gillar att sova ut och ha energin på topp på eftermiddagen och kvällen!
Det här är en heltidstjänst, tillsvidare – du blir alltså en del av teamet på riktigt, inte bara "extra".
🎯 Vi söker dig som:
Har ett positivt mindset och gillar att prata med folk
Är driven, social och gillar att jobba mot mål
Talar flytande svenska
Är prickfri i polisens belastingsregister
Är redo att utvecklas och ha kul på vägen!
Ingen erfarenhet krävs – vi står för utbildningen!
💼 Vi erbjuder:
Betald utbildning via Sector Way Academy (5-stegsutbildning inom försäljning och kundrelationer)
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor – vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram – vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter – väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning – vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter– vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
🌟 Låter det som något för dig?
Tveka inte – skicka in din ansökan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Seminariegatan 2 (visa karta
)
302 96 HALMSTAD Jobbnummer
9944627