Helg Servitör / Servitris Till Zen Sushi
Pederzen Sushi & Tea AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2025-10-25
Tidigare erfarenhet från sushibar/restaurang eller serviceyrke är en merit, men absolut inget måste. Det viktiga är att du är serviceinriktad, förstår värdet av bra bemötande och att du har lätt att lära. Du måste också vara stresstålig eftersom arbetet kräver att du klarar av ett högt tempo. Intresserad?
Vi ser gärna att du är studerande & kan tänka dig att jobba ett par år under din studietid. Du skall ha möjlighet att jobba varannan helg, samt kunna (ibland, om det går) hoppa in extra vid ledighet.
• Servering
• Hantering av take-away beställningar
• Disk
• Prepp av dippsåser & annat tillbehör
• Uppackning av leverans
• hjälpa till med lättare matlagning
öppettider
mån-fre 11-21.00
lör 12-21.00
sön 13-21.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: info@zen-sushi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör - Zen Sushi". Arbetsgivare Pederzen Sushi & Tea AB
(org.nr 556743-1530), http://www.zen-sushi.se
Östra Mårtensgatan 4 (visa karta
)
223 61 LUND Arbetsplats
Zen Sushi & Tea Kontakt
Restaurangchef
Per Pedersen per@zen-sushi.se 046142050, 0705454776 Jobbnummer
9574403