Hej Arbetsterapeut

2025-08-28
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Som arbetsterapeut kommer du träffa patienter i alla åldrar i deras hemmiljö. Vi har alltså ingen mottagning utan vi åker hem till patienten. Vi har fyra krans orter i kommunen och vi jobbar i geografiska arbetslag. Vi har också ett arbetslag inom funktionshinderomsorgen.
Dina arbetsuppgifter är att motivera patienterna till hälsa och ett aktivt liv. Du utreder behov, gör aktivitets bedömningar och genomför rehabiliterande insatser med tydliga mål. Ibland träffar du patienten själv och ibland tillsammans med kollega. Till din hjälp har du rehab assistent och omvårdnadspersonal som du delegerar vissa arbetsuppgifter till. Förskrivning av hjälpmedel ingår också i ditt arbete. Samverkan är väldigt viktigt för oss och tillsammans i teamet gör vi riskbedömningar för att förebygga ohälsa hos patienten. Vi arbetar nära varandra och ett kollegialt stöd är en självklarhet hos oss. Vi jobbar och har roligt tillsammans!Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket men vi har flera arbetsterapeuter med längre erfarenhet så om du ä nyexaminerad finns möjlighet till kollegialt stöd och handledning för att komma in i rollen.
Du är bra på att arbeta självständigt och strukturerat. Du samarbetar med kollegorna i arbetslaget och tar ansvar för ditt bidrag till helheten. Vi värdesätter egenskaper så som att du är nytänkande, beslutsam, noggrann och trygg. Du förväntas dela kommunens värdegrund. Du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Har du erfarenhet av Combine och Cosmic link så är det ett plus. Körkort är ett krav. Vi erbjuder individuell kompetensutveckling. Övriga förmåner se vår hemsida.
Vår arbetsplats ligger centralt med närhet till tågstation. Vill du bilda dig en egen uppfattning om vår arbetsplats så får du gärna hälsa på en dag och gå med en kollega för att se hur vi jobbar och vilka vi är. Vi är nämligen stolta över vår arbetsplats och berättar gärna mer för dig. Kontakta oss så bestämmer vi ett passande datum. Nu hoppas vi att vi fångat ditt intresse och att du vill vara med i vår spännande utveckling av hälso-och sjukvården. Vi ser fram emot just din ansökan!
