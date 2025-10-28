Head of Fleet & Inventory till Hertz
2025-10-28
Om rollen
Nu söker vi en Head of Fleet & Inventory som får en central roll i att driva utvecklingen av en effektiv, hållbar och framtidssäkrad hyrbilsflotta. I rollen kombinerar du strategiskt ansvar med operativt ledarskap - där du leder ett erfaret team, utvecklar nya arbetssätt och bygger strukturer som stärker Hertz på lång sikt.
Du får ett övergripande ansvar för hela vår svenska hyrbilsflotta. Det innebär att säkerställa rätt fordonsmix utifrån kundernas behov, kostnadseffektivitet och geografisk placering, samtidigt som du optimerar bilarnas livscykel i verksamheten. En viktig del i uppdraget är också att nära samverka med och vara ett proaktivt stöd till den operativa verksamheten, för att säkerställa att flottan möter affärens behov på bästa sätt. Detta är delvis en ny roll och du får möjlighet att vara med i bolagets förändringsarbete för att skapa ännu större konkurrenskraft för framtiden och driva arbetet inom ett av våra nyckelområden - fleet. Du blir chef för vår Fleetavdelning och leder ett engagerat team med hög kompetens och lång erfarenhet i bolaget. Tjänsten rapporterar till vår COO.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för planering och optimering av flottans sammansättning och placering.
Säkerställa kostnadseffektiv hantering av inköp, transporter, försäkringar, däck och underhåll.
Förhandla och följa upp avtal inom service, verkstad, bilprovning och andra flottrelaterade tjänster.
Analysera och följa upp flottans totala kostnader - inklusive bränsle, reparationer och försäkringar - samt identifiera förbättringsområden.
Arbeta med budgetplanering och kostnadsoptimering för att stärka lönsamheten.
Driva utvecklingen av telematik, säkerhetsrutiner och digital styrning av flottan.
Säkerställa att varje ort har rätt fordonstyper baserat på efterfrågan - "rätt bil på rätt plats".
Implementera nytt fleetsystem och leda arbetet med att etablera effektiva processer och arbetssätt.
Dina erfarenheter och egenskaper
För att lyckas i rollen som Head of Fleet & Inventory tror vi att du har:
Erfarenhet från bilbranschen, logistik eller annan verksamhet med komplex varuflödes- eller fordonsstyrning.
Några års erfarenhet av ledarskap med personalansvar.
Erfarenhet av inköp, upphandling och förhandling, gärna i en större organisation.
Erfarenhet av att driva strategiskt arbete - till exempel inom logistik, fordonsflotta, inköp eller affärsutveckling.
God vana av att arbeta med budget, kostnadsuppföljning och affärskritiska beslut.
Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande är om du också har:
Erfarenhet av leasingkalkyler, prissättning eller arbete kopplat till fordonsfinansiering.
Kunskap om försäkringslösningar och riskhantering i fordonsflottor.
Utöver din erfarenhet värdesätter vi dina personliga egenskaper högt. Du är en strukturerad och affärsdriven ledare som skapar ordning även i komplexa sammanhang. Du samarbetar väl, är kommunikativ och trygg i att fatta beslut som gynnar både affär och långsiktig hållbarhet. Du har ett starkt driv, tar ansvar och agerar lyhört utifrån organisationens behov. Som ledare visar du vägen genom tydlighet, tillit och fokus på helhet. Hos oss får du stöd av andra chefer, HR och kollegor - och vi hoppas att du vill vara med och stärka det engagemang vi bygger tillsammans.
Observera att bakgrundskontroller genomförs på slutkandidater!
Det här är Hertz
Hertz är Sveriges största hyrbilsföretag med 220 kontor i landet och en ledande aktör inom mobilitet. Vi erbjuder allt från personbilar och minibussar till skåpbilar och släp. Företaget grundades 1918 i Chicago och etablerade sig i Sverige 1960. Hos oss möts du av ett familjärt företag med ett starkt samhällsengagemang - vi stödjer bland annat Red Locker, Maskrosbarn, Childhood och Röda Korset.
Vi tror på mångfald, ansvar och delaktighet. Därför kallas alla våra medarbetare för Medansvariga - med möjlighet att påverka både sin egen utveckling och arbetsvardag.
Har vi väckt ditt intresse?
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Om du går vidare i processen kommer du inom några dagar att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Testerna görs tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete. Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt, läs mer här - https://www.wise.se/fordjupningar/kompetensbaserad-rekrytering/
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Oscar Dahl på oscar.dahl@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
