Head of Finance till expansivt bolag

Vi på Vindex är just nu på jakt efter en Head of Finance till vår kund. En nyckelroll där du får bygga hela den operativa ekonomifunktionen för en internationell koncern med stark tillväxt. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av oss på Vindex, medan anställning erbjuds direkt hos kunden.
Placering: Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fullt ansvar för delar av redovisningen, bokslut och månadsrapporter
Moms- och skattehantering
Leverantörsbetalningar, bank och attestflöden
Leverera sammanställda månatliga rapporter och kassaflödesanalyser till bolagets VD
Utveckla och effektivisera processer och rutiner inom ditt område
Kontakt med revisorer och banker i koncernens alla bolag
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av internationell redovisning och bokslut över flera regelverk. Du har byggt upp ekonomifunktioner från grunden tidigare, i en koncern med flera bolag och länder. Utöver det är du van vid att arbeta i Fortnox eller liknande system.
Som person är du en trygg ledare som vågar ta plats, ställa krav och driva igenom förändring. Du kommunicerar tydligt och effektivt på både svenska och engelska, i tal och skrift. Publiceringsdatum2025-12-04Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer LUHF3034. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Ludwig Nilsson (ludwig.nilsson@vindex.se
, 070-910 76 66).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
