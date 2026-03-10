Head of Department - Defence Industry
2026-03-10
Vill du vara med och bygga något större än dig själv - i en bransch där avancerad teknik möter samhällsviktiga uppdrag? Vi söker nu en affärsdriven ledare med starkt nätverk inom försvarsindustrin. Du får möjligheten att forma och utveckla ett eget affärsområde med korta beslutsvägar inom ett strategiskt viktigt område.
Etteplan har i decennier varit en pålitlig partner till försvarsindustrin. Vi är ett av få företag som både får och har kapacitet att leverera hela lösningar - från avancerad systemutveckling och mjukvara till teknisk dokumentation och integrerat logistikstöd. Genom långvariga partnerskap och djup kompetens bidrar vi till att stärka framtidens försvarsförmåga.
Din roll
Som Department Manager Defence leder du Etteplans satsning mot försvarsindustrin i Göteborg. Du ansvarar för att driva affären, utveckla nya kundrelationer och sälja hela Etteplans tjänsteportfölj - från kompletta projekt till kompetensresurser. En avgörande del av rollen är att attrahera rätt kompetens och bygga upp ett starkt team som kan leverera kompletta lösningar.
Du har helhetsansvar för att etablera en ny avdelning i Göteborg och för verksamhetens resultat och utveckling. Du planerar och leder den operativa verksamheten, fördelar resurser, hanterar risker och optimerar kostnader. I rollen ingår att skapa långsiktiga relationer med interna och externa intressenter, säkerställa efterlevnad av lagar och säkerhetskrav samt kontinuerligt driva rekrytering och utveckling av medarbetare mot uppsatta mål.
Du har ett genuint intresse för att utveckla både affärer och människor. Med fokus på affärsnytta och ett tydligt resultatdriv tar du dig an utmaningar på ett lösningsorienterat sätt. Din analytiska och strukturerade approach gör att du kan hantera komplexitet och fatta välgrundade beslut även i tider av förändring.
Som ledare är du närvarande, coachande och tydlig. Du inspirerar genom ditt engagemang och din lyhördhet. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer - både med kunder och medarbetare. Du trivs med att ta ansvar och har en naturlig förmåga att få andra att växa. Du är en person som vill göra skillnad, och som drivs av att skapa värde tillsammans med andra.
För att ta dig an rollen behöver du
- Erfarenhet som gruppchef, avdelningschef, teknisk projektledare eller motsvarade roll i försvarsindustri eller telecom
- Ett starkt nätverk inom försvarssektorn
- Akademisk bakgrund som ingenjör eller annan arbetslivserfarenhet som gett dig den erfarenhet som krävs för att förstå tekniska lösningar och processer
- Kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
Denna tjänst kan komma att kräva en godkänd säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap.
Varför Etteplan?
Hos Etteplan får du mer än bara ett jobb, du får en möjlighet att påverka på riktigt. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får frihet att forma din roll, ta ansvar och växa tillsammans med andra. Du blir en del av ett företag som förenar människor och teknologi för positiv förändring, där vi tillsammans skapar lösningar som gör skillnad för våra kunder, samhället och framtiden.
Du får arbeta i en platt organisation med korta beslutsvägar, där idéer välkomnas och där din insats syns. Vi tror på mod, samarbete och att tänka smartare tillsammans. Hos oss får du vara med och bygga upp ett affärsområde inom försvarsindustrin - med stöd från kollegor, ledning och ett starkt varumärke i ryggen.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig chef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Vill du leda, sälja och utveckla - samtidigt som du bygger långsiktiga relationer i en komplex bransch? Välkommen med din ansökan!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation.
