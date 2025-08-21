Head of Customer Success
Head of Customer Success - Led våra kundnära team mot nästa nivå
Vill du ta en central roll i ett växande bolag där kundupplevelse, struktur och tillväxt går hand i hand?
Vi söker nu en Head of Customer Success som vill ta ansvar för våra kundnära team och leda dem mot nästa nivå. Det här är en unik möjlighet för dig som brinner för ledarskap, struktur och att skapa resultat som gör skillnad - både för våra kunder och för bolaget.
Om rollen
Som Head of Customer Success blir du navet i vår kundresa och den som säkerställer att vi alltid levererar en 5-stjärnig upplevelse till våra kunder - oavsett om de är konsumenter, mäklare eller leverantörer. Du rapporterar direkt till ledningen och har en nyckelroll i att driva vår tillväxt, utveckla våra team och omsätta strategi till praktiska resultat. Du leder och utvecklar två team - Kundtjänst (4 personer) och Sälj (5 personer) - och skapar en kultur präglad av engagemang, ansvar och laganda.
Ditt uppdrag
• Leda och utveckla våra kundnära team med fokus på kvalitet, leverans och engagemang.
• Skapa och upprätthålla effektiva rutiner, processer och rapportering som gör att vi arbetar målinriktat.
• Följa upp och agera på KPI:er inom kundnöjdhet, konvertering och retention.
• Ansvara för rekrytering, onboarding och löpande personalutveckling.<
• Identifiera och driva initiativ som förbättrar effektivitet, tillväxt och kundnöjdhet.
• Bidra till en stark företagskultur som präglas av ansvarstagande, laganda och resultatfokus.
Vem du är
Vi söker dig som kombinerar naturligt ledarskap med en strategisk skärpa och en stark förmåga att skapa struktur. Du är van att bygga och leda team i snabbväxande miljöer och trivs med att balansera det operativa och det strategiska.
Vi tror att du har:
• 5+ års erfarenhet av operativt ledarskap i växande bolag, gärna från startup- eller scaleup-miljö.
• Dokumenterad erfarenhet av att bygga struktur och leverera resultat.
• Stark förmåga att utveckla människor, hantera konflikter och skapa teamdynamik.
• Gedigen affärsförståelse och erfarenhet av att arbeta datadrivet med CRM-verktyg och kunddatasystem.
• Erfarenhet av att driva projekt och implementera förändringar.
• En prestigelös, lojal och beslutsam personlighet som inte tvekar att själv "göra det som behövs".
Vad vi erbjuder
• En nyckelroll i ett ambitiöst bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och stora möjligheter att påverka.
• Direkt rapportering till ledningen och ansvar för våra kundnära team.
• Tydliga mål och stort utrymme att sätta din prägel på både organisationen och kulturen.
• En spännande tillväxtresa där din roll växer i takt med bolaget - perfekt för dig som vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-08-21Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
