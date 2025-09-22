Head of Compensation & Benefits
2025-09-22
Hos oss får du en unik möjlighet att påverka ett av de viktigaste områdena inom People - Compensation & Benefits. Vi söker dig som är en erfaren och driven specialist med dokumenterad förmåga att självständigt leda och utveckla olika former av incitamentsprogram i stora organisationer. Du kommer att vara den självklara experten inom området och förväntas ta ett helhetsansvar för att driva arbetet framåt, från strategi till genomförande.
Just nu driver vi flera spännande och utmanande initiativ: vi implementerar en gemensam jobbarkitektur för hela koncernen, förbereder oss för lönetransparensdirektivet och utvecklar vårt förmånserbjudande för att stärka både vårt Employer Brand och EVP. Som Head of Compensation & Benefits blir du en nyckelspelare som leder transformationen mot en mer datadriven och transparent ersättningskultur.
People-organisationen består av ca 25 personer inom Talent & Growth, People Operations-, Tech & Analytics samt People Partnering. Vi är ett sammansvetsat, framåtlutat team som ständigt utmanar varandra och våra arbetssätt för att bli ännu bättre. Vi arbetar gentemot hela NOBA koncernen; Bank Norwegian, Nordax Bank och Svensk Hypotekspension, med totalt närmare 700 medarbetare. Som Head of Compensation & Benefits rapporterar du direkt till CHRO och är adjungerad medlem i People-organisationens ledningsgrupp, där du förväntas bidra till övergripande strategi och prioriteringar.
Om rollen:
Du har det strategiska och operativa helhetsansvaret för NOBA:s kompensationsstrategi och förmånserbjudande. Ditt arbete säkerställer att vi attraherar, engagerar och behåller topptalanger genom konkurrenskraftiga och framtidssäkra ersättningsstrutkurer. Rollen kräver att du är van att arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva utveckling i en komplex och föränderlig miljö.
Kompensation: Ansvar för LTIP-program och andra incitaments- och ersättningsprogram, stöd till ersättningskommittén, utveckling av förmånserbjudande samt hantering av externa leverantörer inom Comp&Ben området.
Årliga processer: Driva lönerevision, jämställdhetsanalys och benchmarking, utveckla jobbarkitekturen samt stötta och utbilda ledare och medarbetare i ersättningsrelaterade frågor.
Regelefterlevnad: Säkerställa compliance, hantera revisioner och underlag till årsredovisningar samt samarbeta med Compliance, Legal och People Operations.
Vi söker dig som trivs med att skapa struktur, driva utveckling och hitta datadrivna lösningar. Du är trygg i att arbeta självständigt i en föränderlig miljö, bygger förtroende med olika stakeholders och har både integritet och fingertoppskänsla i hanteringen av känslig information.
Utöver detta söker vi dig som:
Har 5+ års renodlad erfarenhet inom Compensation & Benefits, gärna i ledande och självständiga roller
Har erfarenhet av att självständigt administrera och utveckla incitamentsprogram, pensioner, försäkringar och förmånstrukturer.
Har god förståelse för HR-data, benchmarkanalyser och jobbarkitektur.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Det är ett stort plus i kanten om du också har:
Kunskap inom GDPR & EBAs ersättningsriktlinjer
Erfarenhet från finanssektorn och/eller noterade bolag i stark tillväxt
Erfarenhet inom Comp & Ben från olika typer av organisationer
Har du hört om NOBAVERSE? I vårt NOBAVERSE värdesätter vi öppenhet, tillit och mångfald. Hos oss får du påverka din utveckling och ha roligt på vägen mot våra mål - allt i en lite extra bubbly miljö! Läs mer om vårt medarbetarlöfte på vår karriärsida.
Vi vill, med hänvisning till GDPR, be dig att inte inkludera några känsliga personuppgifter i din ansökan, exempelvis information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller hälsa.
