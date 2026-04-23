Head of Commercial | Consumer Market
Hi3G Access AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hi3G Access AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Den kommersiella affären är grunden för Tres konkurrenskraft - idag och över tid. Vi söker nu en Head of Commercial med övergripande resultat- och P/L-ansvar för konsumentaffären inom Consumer Market. I rollen leder du den kommersiella affären med ansvar för strategi, affärsstyrning och exekvering, med målet att säkerställa lönsam tillväxt idag och bygga en affär som vinner även i framtiden.
Som Head of Commercial...
• har du det samlade ansvaret för Tres kommersiella agenda inom Consumer Market. Med ett tydligt P&L-ägarskap leder du arbetet med att utveckla kundbasens värde, stärka abonnemangsintäkterna och skapa hållbar, skalbar tillväxt över tid. Du ansvarar för den kommersiella strategin, affärsstyrningen och den taktiska exekveringen - från prissättning, produktportfölj och erbjudandestrukturer till acquisition, retention och go-to-market. Med stöd i data, analys och kundinsikter fattar du välgrundade beslut och driver kontinuerlig optimering av affären, samtidigt som du balanserar tillväxt, marginal och kundupplevelse.
Organisationen du leder omfattar team inom Business Management samt Acquisition & Growth. Tillsammans driver ni arbetet med kundanskaffning, kampanjplanering, kanalstrategi, upsell och cross-sell samt utveckling av nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar. I rollen samarbetar du nära med funktioner som Marknad, Säljkanaler, Finans samt Nät och Teknik, där du fungerar som en tydlig brygga mellan strategi och operativ leverans.
Du ingår i Consumer Market ledningsgrupp och rapporterar till Karolina Wittgren CCO för den svenska konsumentaffären.
Och som ledare på Tre...
• tror vi att långsiktigt starka affärer byggs genom tydligt, inkluderande och modigt ledarskap. Som Head of Commercial kombinerar du ett starkt affärsägarskap med förmågan att skapa engagemang, trygghet och riktning i organisationen.
Du leder genom andra ledare, bygger högpresterande team och skapar tydliga prioriteringar även i komplexa och föränderliga sammanhang. Med ett coachande förhållningssätt och mod att utmana driver du både människor och affär framåt.
Du kommer se fram emot att
ha ett strategiskt och affärskritiskt uppdrag i hjärtat av Tres konsumentaffär
äga och utveckla den kommersiella helheten med tydligt fokus på lönsam tillväxt och kundvärde
leda erfarna team i en prestigelös, professionell och snabbrörlig miljö
vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Mer om dig
Vi söker en senior och affärsdriven ledare med erfarenhet av att utveckla och skala abonnemangsbaserade affärer i konkurrensutsatta miljöer. Du har haft övergripande ansvar för resultat och tillväxt, inklusive prissättning och erbjudandestrukturer, och är van att driva affären över flera kanaler såsom digitalt, retail och partnerled.
Du är trygg i komplexa organisationer med många beroenden och har erfarenhet av att leda och utveckla andra ledare. Med ett strategiskt perspektiv och hög genomförandekraft driver du affären framåt och fattar välgrundade beslut - även när tempot är högt och förutsättningarna förändras. Vidare bygger du förtroende genom tydlig, prestigelös och affärsmässig kommunikation och har stark förmåga att samarbeta med många intressenter. Slutligen uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.
Även om du inte uppfyller varje punkt, men känner igen dig i uppdraget och tror att du kan göra verklig skillnad, uppmuntrar vi dig varmt att söka.
Din ansökan Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Karolina Wittgren (karolina.wittgren@tre.se
)
Varmt välkommen till Tre!
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi3G Access AB
(org.nr 556593-4899)
121 77 STOCKHOLM Arbetsplats
Tre Jobbnummer
9872867