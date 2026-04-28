Head of Back Office i Skövde
2026-04-28
Företag: Done.ai (www.done.ai)
Plats: Skövde, Sverige
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Trivs du i skärningspunkten mellan finans, teknik och operativ ledning?
Gillar du att bygga processer och team som skalar - där automation driver effektivitet snarare än fler händer?
Är du redo att ta ägarskap över den operativa leveransen av finansiella tjänster i ett bolag med höga ambitioner?
Om det låter som ett uppdrag för dig vill vi gärna träffa dig.
Rollen
Vi söker en Head of Back Office som ska leda och bygga vår operativa back office-funktion i Skövde. Done.ai erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner - däribland uppskjuten betalning (BNPL), investeringar, sparande och kreditgivning - och du ansvarar för att dessa tjänster levereras effektivt, korrekt och med hög servicenivå varje dag.
Vår operativa vision är tydlig: medarbetarna ska övervaka systemen och agera på undantag - inte trycka knappar i onödan. Du driver arbetet mot den visionen genom att automatisera det som kan automatiseras, bygga tydliga processer och samarbeta nära produktteamet för att lösa problem i grunden.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Skövde och du rapporterar till produktansvarig för finansieringstjänster. Du samarbetar dagligen med kollegor i Stockholm, Oslo och Skövde.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
• Ansvara för och leda back office-teamet i Skövde - rekrytera, onboarda och coacha medarbetarna
• Övervaka och säkerställa att alla schemalagda dagliga aktiviteter genomförs korrekt, inklusive: daglig avstämning av förvaringskonton och finansieringspartners, provisionsrapportering, regulatorisk rapportering (betalningsvolymer, kreditvolymer, skattehantering), AML-övervakning och KYC-kontroller
• Hantera vår servicedesk och säkerställa att alla ärenden tilldelas dagligen och löses inom utsatt SLA
• Bygga och dokumentera processer i Jira och Confluence så att back office-arbetet är strukturerat, spårbart och skalbart
• Rapportera månadsvis till produktägare med KPI:er
• Samarbeta nära produktteamet för att identifiera automatiseringsmöjligheter och driva förbättringsinitiativ
• Säkerställa att back office-teamet följer bästa praxis i systemen och har rätt utbildning
• Ta ägarskap över den operativa leveransen av finansiella tjänster, inklusive: uppskjuten betalning, prenumerationsbetalningar, sparande, factoring och valutahantering
Vad vi söker
• Erfarenhet av operativt ledarskap inom finans, fintech eller liknande reglerad verksamhet
• God förståelse för finansiella processer - avstämning, regulatorisk rapportering, AML/KYC
• Vana att arbeta i ärendehanteringssystem (t.ex. Jira) och att hålla SLA:er
• Stark förmåga att bygga och dokumentera processer
• Ledarerfarenhet - du har rekryterat, onboardat och coachat medarbetare
• Strukturerad, noggrann och bekväm med att hantera många parallella aktiviteter
• Flytande svenska och engelska (tal och skrift)
Meriterande:
• Erfarenhet av BNPL, fakturaköp, sparande eller andra konsument-/företagsfinansieringstjänster
• Erfarenhet av att arbeta nära produktutvecklingsteam och driva automationsinitiativ
• Kunskap om Confluence och Jira Service Management
• Bakgrund inom regulatorisk compliance eller finansiell kontroll
Vem du är
Du är operativt driven, tar ansvar och trivs med att bygga ordning i komplexitet. Du leder med tydlighet, bryr dig om ditt team och ser automation som ett verktyg för att frigöra tid för det som verkligen kräver mänskligt omdöme. Du är lika bekväm med att sätta strategi som att kavla upp ärmarna och lösa ett akut ärende.
Då kommer du passa perfekt in här.
Lön och förmåner
• Konkurrenskraftig lön
• Attraktivt förmånspaket
• Vi älskar att arbeta tillsammans, så vi vill gärna se dig på kontoret, men vi är flexibla med arbetstider och möjligheter till distansarbeteOm företaget
Done.ai är en mjukvaru- och tjänsteplattform som samlar affärsverktyg som CRM, bokföring och banktjänster för att automatisera och förenkla företagsdrift. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, med ytterligare team i Skövde, Oslo och andra delar av världen.
Redo att ansöka?
Vi vill gärna höra från dig. Skicka in din ansökan innehållande CV och personligt brev så tar vi det vidare. Skicka till e-post job-headofbo-20260428@done.ai Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: job-headofbo-20260428@done.ai
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Done Technologies AB
(org.nr 559086-5670), https://done.ai
