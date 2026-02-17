Hästskötare sökes till Tunalids Ridklubb

Tunalids Ridklubb / Djuruppfödarjobb / Hudiksvall
2026-02-17


Tunalids Ridklubb söker en engagerad och ansvarstagande hästskötare till vår verksamhet. Vi är en ideell förening som brinner för ridsporten, hästkunskap och gemenskap - och vi arbetar även aktivt med att främja den psykiska hälsan hos både barn och vuxna genom hästarnas unika förmåga att skapa trygghet och glädje.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Dina arbetsuppgifter
Som hästskötare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Daglig skötsel av ridskolans hästar (mockning, fodring, utsläpp/insläpp, etc.)

Hästvård såsom rykt, visitation och enklare stallrutiner

Hålla ordning i stall och kringutrymmen

Underhåll och enklare reparationer av hästgårdens byggnader och anläggningar

Övriga förekommande arbetsuppgifter på gården

Vid behov assistera ridlärare och hjälpa till i den dagliga verksamheten

Vi söker dig som:
Har god hästvana och erfarenhet av stallarbete

Har god fysik och är van vid fysiskt arbete

Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i

Är ansvarsfull, noggrann och har ett gott öga för hästens välmående

Kan arbeta både självständigt och i team

Är flexibel och trivs med ett varierande arbete

Har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning i stallet.

Hästskötarexamen är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Arbete i en trygg och trevlig ridklubbsmiljö

Ett varierande och meningsfullt arbete nära hästar

Möjlighet till utveckling inom ridklubbsverksamheten

Tjänstens omfattning: 100%

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: ulrika.rask@tunalidsridklubb.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Urval sker löpande.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ulrika Rask, 070-5474634 eller på mail till ulrika.rask@tunalidsridklubb.se
Välkommen till Tunalids Ridklubb - där ridglädje och psykisk hälsa går hand i hand!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ulrika.rask@tunalidsridklubb.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tunalids Ridklubb
Tunaborgsvägen 26 (visa karta)
824 34  HUDIKSVALL

Arbetsplats
Tunalids Ridklubb

Kontakt
Ulrika Rask
ulrika.rask@tunalidsridklubb.se
0705474634

Jobbnummer
9748576

