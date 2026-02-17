Hästskötare sökes till Tunalids Ridklubb
2026-02-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Tunalids Ridklubb söker en engagerad och ansvarstagande hästskötare till vår verksamhet. Vi är en ideell förening som brinner för ridsporten, hästkunskap och gemenskap - och vi arbetar även aktivt med att främja den psykiska hälsan hos både barn och vuxna genom hästarnas unika förmåga att skapa trygghet och glädje.

Dina arbetsuppgifter
Som hästskötare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Daglig skötsel av ridskolans hästar (mockning, fodring, utsläpp/insläpp, etc.)
Hästvård såsom rykt, visitation och enklare stallrutiner
Hålla ordning i stall och kringutrymmen
Underhåll och enklare reparationer av hästgårdens byggnader och anläggningar
Övriga förekommande arbetsuppgifter på gården
Vid behov assistera ridlärare och hjälpa till i den dagliga verksamheten
Vi söker dig som:
Har god hästvana och erfarenhet av stallarbete
Har god fysik och är van vid fysiskt arbete
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
Är ansvarsfull, noggrann och har ett gott öga för hästens välmående
Kan arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och trivs med ett varierande arbete
Har en positiv inställning och bidrar till en trevlig stämning i stallet.
Hästskötarexamen är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Arbete i en trygg och trevlig ridklubbsmiljö
Ett varierande och meningsfullt arbete nära hästar
Möjlighet till utveckling inom ridklubbsverksamheten
Tjänstens omfattning: 100%

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: ulrika.rask@tunalidsridklubb.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Urval sker löpande.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ulrika Rask, 070-5474634 eller på mail till ulrika.rask@tunalidsridklubb.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
