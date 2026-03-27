Hästjobb på fullblodsstuteri
Sjöberg, Ivan Folke / Djuruppfödarjobb / Eskilstuna
2026-03-27
Hästskötare på fullblodsstuteri i Södermanland.
Erfarenhet krävs med hantering av avelsston, föl, unghästar och gärna avelshingstar.
Assistera vid fölningar, betäckningar och vid veterinärundersökningar inför betäckningar.
I övrigt de normala arbetsuppgifterna på ett stuteri såsom hästar ut och in, mockning, foderhantering och utfodring.
Säsongsanställning, heltid, som eventuellt kan övergå i tillsvidareanställning under hösten och då tillkommer preparering av åringar inför höstens åringsauktioner i Skandinavien.
Timlön efter erfarenhet.
Boende för en person finns på gården.
Arbete med hästar är ett tufft jobb och kräver flexibilitet från alla, alltid med hästens bästa för ögonen. Har du svårt att komma upp på morgonen och ofta känner dig dålig på morgonen, då är detta inget jobb för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: ravdansen@telia.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Ivan Folke
640 43 ÄRLA Arbetsplats
Rävdansens Stuteri Kontakt
IVAN SJÖBERG ravdansen@telia.com 0705510993
