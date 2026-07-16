Hästintresserad assistent sökes
Social och pedagogisk utveckling Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-07-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
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, Staffanstorp
, Malmö
eller i hela Sverige
17-årig kille söker hästintresserad assistent, på 75-100 %. Han rider en gång i veckan men tänker på hästar jämnt!
Han har en utvecklingsstörning, CP och epilepsi. Han är rullstolsburen och i behov av hjälp med allt i sin vardag, dygnet runt.
Pojken söker en asssistent som är:
• En bra kompis
• Gillar att vara fysisk aktiv
• Omhändertagande
• Självklart rökfri
Arbetet växlar mellan perioder med mycket aktivitet, och lugnare perioder med mer omsorg. Utöver hästar så gillar han promenader i alla väder, helst i skogen. Han tycker även om bad, djur och natur, högläsning och sång och musik.
Arbetspassen är huvudsakligen förlagda till dag/kväll med dubbelassistans, samt aktiv nattjänstgöring. Dagpass förekommer på helger, skollov och till visst mån när han är i skolan. Han bor med sin familj i Staffanstorp, med goda bussförbindelser till både Lund och Malmö.
Företaget drivs med tillstånd från IVO, kollektivavtal och skäliga löner. På köpet får du världens trevligaste kollegor!
Känner du igen dig, tveka inte att söka :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@cpsverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Social och pedagogisk utveckling Sverige AB
(org.nr 559026-1136)
226 00 LUND Arbetsplats
Social & pedagogisk utveckling Sverige AB Jobbnummer
10004354