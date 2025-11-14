Härnösands kommun rekryterar Ekonomichef
Experis AB / Ekonomichefsjobb / Härnösand Visa alla ekonomichefsjobb i Härnösand
2025-11-14
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Härnösand
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Härnösands kommun söker en strategisk och kommunikativ ekonomichef som vill vara med och forma framtidens ekonomistyrning - nära verksamheterna och med tydlig riktning framåt.
Vill du leda med helhetsperspektiv, skapa framtidens ekonomistöd och bidra till utvecklingen av en kommun i rörelse? Då kan det här arbetet vara intressant! Kanske är det dig vi kan hälsa välkommen till vår fina kommun. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för kommunens och kommunkoncernens ekonomi, och leder tre centrala stödfunktioner: ekonomi, upphandling och löneenhet. Du har fullt verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar (VEPA) för dessa verksamheter. Du kommer ha ca 20 duktiga medarbetare i din organisation som leds av två erfarna chefer. Du själv medverkar i kommunens ledningsgrupp oh bidrar till kommunens strategiska arbete,
Uppdraget handlar om att utveckla en modern, proaktiv och verksamhetsnära ekonomifunktion - där ekonomi är ett stöd för utveckling, inte bara administration. Du arbetar framåtriktat med att analysera trender, förutse utmaningar och skapa goda förutsättningar för kloka beslut.
Du ansvarar för kommunens budget, uppföljning, prognoser, bokslut och koncernredovisning, och leder det strategiska arbetet med kapitalförvaltning, placeringar och lån. Du bidrar även med sakkunskap till Mellersta Norrlands pensionsstiftelse och bevakar samhällsekonomiska trender som påverkar kommunens framtida planering.
Ditt fokus
* Lära känna verksamheterna och bygga starka relationer med chefer och kollegor.
* Tydliggöra struktur, ansvar och roller i ekonomi-, upphandlings- och löneprocesserna.
* Arbeta proaktivt med analys, planering och digitalisering för att stärka styrning och beslutsstöd.
* Stärka det strategiska och rådgivande stödet till kommunens ledning och verksamheter.
* Bidra till att skapa en gemensam ekonomisk förståelse och kultur - där alla känner ansvar för helheten.
Vem är du?
Du är en strategisk, proaktiv och trygg ledare med förmåga att se helheten, inspirera andra och skapa tillit. Du har modet att driva utveckling, men gör det med lyhördhet, delaktighet och respekt.
* Har lätt att bygga förtroende och engagemang - även i förändring
* Är pedagogisk och kan förklara ekonomi på ett tydligt och inspirerande sätt
* Tänker framåt, ser samband och agerar före snarare än efter
* Ser digitalisering som en naturlig del av modern styrning
* Kommunicerar tryggt, både internt och externt
Du har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande och flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på strategisk nivå, gärna inom offentlig sektor. Erfarenhet av koncernredovisning, kapitalförvaltning eller politiskt styrd organisation liksom erfarenhet av att leda komplexa organisationer och driva utvecklingsarbete är meriterande.
Om Härnösand
Härnösand är en kuststad med hjärta, i Höga Kusten - ett av Sveriges mest natursköna områden. Här möts hav, kultur och gemenskap i en småstad med stora möjligheter. Avstånden är korta, naturen är nära och livskvaliteten hög. Här får du tid för både arbete, familj och fritid - och en vardag där livet går ihop.
Varför Härnösands kommun?
Vi står inför en spännande utvecklingsresa. Kommunens ekonomifunktion har ett tydligt uppdrag: att vara en proaktiv, stödjande och pedagogisk partner för hela organisationen. Som ekonomichef får du en nyckelroll i att driva förändring, bygga struktur och skapa långsiktig hållbarhet - i en kommun med framtidstro, engagemang och stark vilja att samarbeta.
Välkommen att forma framtiden med oss! Tillsammans skapar vi en ekonomifunktion som bidrar till hållbar styrning, kloka beslut och stolthet över vårt gemensamma Härnösand.
Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se, där du laddar upp både CV och personligt brev i pdf. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 eller mail: annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
Intervjuer kan ske före ansökningstidens slut så sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 7 decemeber Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "a680f206-38e3-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
AnnaKarin Bergqvist AnnaKarin.Bergqvist@jeffersonwells.se +46703772063 Jobbnummer
9606424