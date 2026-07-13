Hardware Design Engineer
Aros Electronics Aktiebolag / Elektronikjobb / Mölndal Visa alla elektronikjobb i Mölndal
2026-07-13
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Vill du arbeta med hårdvaruutveckling där du får följa idéer hela vägen till färdig produkt?
På Aros utvecklar vi kundanpassade lösningar inom elektriska motorer, mekanik och styrsystem för industriella och mobila applikationer. Här arbetar utveckling och produktion nära varandra, vilket gör att du får vara delaktig genom hela utvecklingsresan – från koncept och konstruktion till verifiering och industrialisering.
Vi tror på breda roller, nära samarbete och ett arbetssätt där människor får ta ansvar, bidra med idéer och arbeta nära både tekniken och produkten.
Det här kommer du att arbeta med
Som Hardware Design Engineer på Aros utvecklar du elektroniklösningar som används i krävande industri- och fordonsapplikationer. Här arbetar du nära både tekniken och produkten, tillsammans med kollegor inom mjukvara, mekanik, test och produktion.
Du har ett helhetsansvar för hårdvarudesignen – från tidiga koncept och konstruktion till verifiering och industrialisering. Rollen innebär att göra tekniska avvägningar mellan prestanda, kvalitet, kostnad och producerbarhet, samtidigt som du bidrar med din kompetens och dina idéer genom hela utvecklingsprocessen.
Eftersom utveckling och produktion finns nära varandra får du möjlighet att följa dina lösningar hela vägen till färdig produkt. Du arbetar i flera projekt parallellt och samarbetar både med interna team och våra kunders utvecklingsorganisationer, där du är med och påverkar tekniska lösningar och arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla hårdvarulösningar från koncept till verifiering och industrialisering
Krets- och schemakonstruktion
PCB-design
Test, verifiering och felsökning
Samarbete med mjukvara, mekanik, test och produktion
Är du rätt person för oss?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för elektronik och som motiveras av att lösa verkliga problem. Du tycker om att ta ansvar, samarbeta med andra och arbeta nära både tekniken och slutprodukten. Alla svar är inte givna från början. Därför söker vi dig som gillar att utforska olika lösningar, ta egna initiativ och bidra med dina perspektiv längs vägen.
Eftersom rollen innebär samarbete med både kollegor och kunder behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har:
Examen som civil- eller högskoleingenjör inom elektronik, mekatronik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i OrCAD Capture eller liknande schemaverktyg
Erfarenhet av kretskortskonstruktion
God komponentkännedom
Kunskaper och erfarenheter inom kraftelektronik, hårdvarunära programmering, kravhantering, EMC, DFM/DFT och elektriska drivsystem är meriterande.
Om processen
Eftersom den här tjänsten annonseras under sommaren kommer vi att påbörja urvalet i mitten av augusti. När urvalet är igång återkopplar vi till samtliga kandidater, oavsett om de går vidare i processen eller inte.
Har du frågor? Kontakta gärna ansvarig rekryterare Malin Nyberg på malin.nyberg@aros.se
eller Henric Sandelius, Program Manager/HW Manager på henric.sandelius@aros.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949830-2098713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aros Electronics Aktiebolag
(org.nr 556105-4486), https://aroselectronicsab-1732263598.teamtailor.com
Östergårdsgatan 12 (visa karta
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431 53 MÖLNDAL Arbetsplats
Aros Jobbnummer
10001212