Hardware Asset Manager
Akkodis Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Skövde
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strukturerad och engagerad Hardware Asset Manager i Göteborg som vill ta ansvar för hantering och utveckling av vår kunds hårdvarutillgångar.
Om rollenSom Hardware Asset Manager har du en central roll inom IT-organisationen och samarbetar tätt med slutanvändare, IT-team och leverantörer. Du bidrar till ordning, kostnadskontroll och kvalitet i hårdvaruhanteringen samt verkar för kontinuerliga förbättringar.
ArbetsuppgifterAnsvara för inventering och livscykelhantering av IT-hårdvara såsom datorer, telefoner och kringutrustning
Hantera och följa upp supportärenden relaterade till hårdvara
Utveckla, dokumentera och driva processer för hårdvaruhantering
Utföra grundläggande underhåll och konfiguration av datorer samt hantera mobila enheter i Intune
Hantera inköp, beställningar och leverantörskontakter
Stödja interna och externa parter i val av hårdvara baserat på användarbehov och IT-infrastruktur
Arbeta nära slutanvändare för att förstå och förutse framtida hårdvarubehov
Säkerställa korrekta register över lager, garantier och underhåll
Ansvara för årlig budgetplanering och uppföljning inom hårdvara
Samarbeta med andra IT-team för att säkerställa effektiv integration och support
Stötta och utbilda 1st- och 2nd-line support i avancerad felsökning
Delta i förbättringsarbete kring arbetssätt och processer Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av IT-support för klienthårdvara och kringutrustning samt vana vid att arbeta med leverantörer och hantera inköp. Du har god kunskap inom IT-infrastruktur och IT Asset Management (ITAM) och är bekväm med att arbeta med budgetering och kostnadsuppföljning. Du har förståelse för agila arbetssätt och ITIL-ramverket samt erfarenhet av att arbeta i ärende- och planeringsverktyg såsom Jira, Azure Boards eller motsvarande. Som person är du strukturerad, har mycket god dokumentationsförmåga och arbetar metodiskt. Du har även en stark problemlösningsförmåga och är van att felsöka och hantera komplexa tekniska utmaningar. Du behärskar svenska och engelska flytande.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt!
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Alisha Milikic Jobbnummer
9682280