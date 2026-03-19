Hårdvarutekniker | Skövde | Experis
2026-03-19
Är du den som älskar att skruva, felsöka och få teknik att fungera sömlöst? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och att arbeta nära verksamhetens kärna? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Om rollen
Vi söker en noggrann och nyfiken Hårdvarutekniker som vill arbeta med en stor uppsättning av enheter av Android-baserad utrustning i en komplex och dynamisk miljö. Här får du jobba praktiskt och systematiskt med allt från felsökning till installationer samt löpande förbättringsarbete!
Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av enheter, exempelvis:
* Datorer och arbetsstationer
* Skrivare
* Scanners och handdatorer
* Surfplattor kopplade till maskiner och produktionslinor
* Övriga Android-enheter som används i produktionsverksamhet
Miljön är varierad - Vi letar efter dig som tycker om att dyka in i tekniska utmaningar - särskilt när det handlar om att snabbt identifiera hårdvarufel och få utrustningen tillbaka i drift. Hos oss blir varje löst problem en konkret förbättring i produktionen och en chans för dig att växa i din tekniska roll!
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
* Installera, konfigurera och underhålla Android-baserade enheter
* Felsöka hårdvara, nätverksanslutningar och integrationer
* Arbeta löpande med PowerShell för automatisering och konfigurering
* Hantera uppdateringar, firmware och applikationsdistribution
* Utföra support på plats i produktion och säkerställa hög driftstabilitet
* Dokumentera lösningar och bidra till förbättring av rutiner och processer
Vi söker dig som har:
* 1-3 års erfarenhet som IT-tekniker eller liknande
* Kunskaper om ärendehanteringssystem, Windows client OS, Android OS, Android OS och powershell
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
* Placeringsort: Skövde.
* Omfattning: Heltid.
* Arbetstid: Dagtid.
* Tillträde: Enligt överenskommelse. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
