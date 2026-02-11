Hårdvaruingenjör - utveckla framtidens inbyggda system!
Vill du arbeta som Hårdvaruingenjör i ett teknikdrivet designhus där idéer blir verkliga produkter? Här får du följa hela utvecklingskedjan - från första koncept till färdig lösning i produktion.
Beskrivning av tjänsten
I rollen som Hårdvaruingenjör arbetar du med avancerad utveckling av inbyggda system i nära samarbete med kunder och kollegor. Projekten drivs främst in-house i Lund, ofta i mindre team där du är delaktig genom hela processen - från idé och arkitektur till verifiering och produktionsstart. I vissa perioder kan arbete ske ute hos kund, beroende på projektets karaktär.
Som Hårdvaruingenjör arbetar du brett med elektronikkonstruktion och får ta ett stort tekniskt ansvar. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete med andra ingenjörer inom elektronik och embedded. Du förväntas bidra med tekniska lösningar, stötta produktion vid uppstart och säkerställa kvalitet genom test och verifiering.
Du kommer bland annat att arbeta med kretskortskonstruktion, inklusive schemaritning och PCB-layout, utveckling av mikrodator- eller FPGA-baserade system. Rollen kan även innebära enklare projektledaransvar och kunddialog vid behov.
Sammanfattningsvis innebär rollen som Hårdvaruingenjör att du:
Arbetar med elektronikkonstruktion från idé till färdig produkt
Utför kretskortskonstruktion (schema och layout) samt utvecklar och testar prototyper
Stöttar produktion med test, kvalitetssäkring och tillverkningsberedning
Om den vi söker
För att lyckas som Hårdvaruingenjör har du en relevant ingenjörsutbildning inom elektronik eller närliggande område. Du har kunskap inom kretskortsdesign och PCB-layout samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du tekniskt nyfiken och trivs med att fördjupa dig i komplexa problem. Du är ansvarstagande, har ett konsultmässigt förhållningssätt och känner dig bekväm i dialog med både kollegor och kunder.
Skallkrav:
Ingenjörsutbildning inom elektronik eller motsvarande
Kunskap i kretskortsdesign och PCB-layout
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av MCU, MPU, FPGA, radio, sensorer eller kraftelektronik
Erfarenhet av snabba prototyper, volymproduktion och industrialisering
Om företaget
Företaget är ett etablerat designhus i Lund som utvecklar produkter inom elektronik och mjukvara - från idé till färdig lösning och produktion. De arbetar projektbaserat, främst in-house, och hjälper kunder inom bland annat medicinteknik, miljöteknik, industri, fordon och konsumentprodukter.
Verksamheten startade 2001 och har sedan dess vuxit organiskt. Under 2000-talet var bolaget en betydande leverantör inom telekombranschen och har därefter breddat sitt erbjudande till flera teknikintensiva områden. Idag arbetar de brett med produktutveckling inom olika branscher och driver såväl helhetsprojekt som utvalda delar av utvecklingsprocessen.
Teamet består av ingenjörer inom elektronik och embedded. De arbetar i ett tekniknära och kreativt kontor i centrala Lund, med egna labbmöjligheter i huset och en miljö som präglas av närhet mellan kollegor och korta beslutsvägar.
