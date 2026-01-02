Hard Rock Cafe Vasagatan söker servispersonal!
2026-01-02
Vill du skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Som servispersonal på Hard Rock Cafe får du möjligheten att vara mitt i händelsernas centrum och bidra till magiska stunder för våra gäster. Det handlar inte bara om servering - det handlar om att ge personlig service, sprida glädje och skapa en atmosfär som gästerna kommer att minnas.
Dina uppgifter
Ge professionell, personlig och engagerad service till våra gäster
Ta beställningar och servera mat och dryck
Skapa en positiv och energifylld stämning i restaurangen
Säkerställa att serveringsytor alltid är välkomnande och presentabla
Arbeta tillsammans med teamet för att ge varje gäst en fantastisk upplevelse
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, utåtriktad och energisk
Trivs med att möta och interagera med människor
Kan arbeta i högt tempo utan att tappa leendet
Har tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller café
Vi erbjuder
Heltid-, deltid- och behovsanställningar
En arbetsplats fylld med musik, energi och internationell stämning
Möjlighet att utvecklas inom Hard Rock-varumärket
Arbetsort: Nya Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@hrcstockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Stockholm AB
(org.nr 559507-9871), https://cafe.hardrock.com/stockholm/sv/
Kungsbron 21 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9667923