Hår & Head Spa specialistroll
2025-11-07
Head Spa Nordic är ett nordiskt hem för skönhet och välmående - grundat i design, omtanke och kultur. Vi bygger miljöer där yrkesskicklighet blir till upplevelse, och där både gäster och medarbetare får utvecklas i ett lugnt, kvalitetsdrivet tempo. Vår övertygelse är enkel: när människor mår bra blir resultaten bäst. Därför skapar vi arbetsplatser som är vackra, funktionella och hållbara, och vi erbjuder tydliga vägar för kompetensutveckling.
Konceptet omfattar japanskt inspirerade ritualer, noggrann hårbottenvård och helhetsfokus på avkoppling, cirkulation och hudhälsa. Vi finns i Stockholm, Umeå och snart även i Kiruna - alltid med samma grund: kvalitet i detaljerna, omtanke i varje möte och respekt för människan.
Vem är du?
Vi söker en driftig och erfaren person som vill utveckla frisörbranschen, ta yrket till nästa nivå och få möjlighet att vara med och utveckla.
Varför ska du arbeta på Head Spa Nordic?
En exklusiv möjlighet i Kiruna där du får en vidareutbildning till Head Spa-terapeut (värde 25 000 kr) och är med och bygger upp en kombinerad specialistroll inom hår och hårbottenvård. Du får även en konkurrenskraftig lön och trygghet från dag ett. Samt andra utvecklande utbildningar inom frisöryrket.
Meriter
Behörig frisör med Gesällbrev.
Stabil teknisk nivå i avancerad färg & klippning
Serviceinriktad, nyfiken på scalp health och wellness.
Vana vid att använda svenska i kundmötet.
Frisörlicens är meriterande.
Kunskaper i engelska är ett plus.
Intresse för massage/beröringstekniker, wellness eller retailrådgivning är meriterande.
Eget bildflöde eller portfolio på Instagram/TikTok som visar hantverk och stil är meriterande.
Kandidaten måste kunna arbeta på plats i centrala Kiruna.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
