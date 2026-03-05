Happy Homes Piteå
Happy Homes Luleå AB / Butikssäljarjobb / Piteå Visa alla butikssäljarjobb i Piteå
2026-03-05
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Happy Homes Luleå AB i Piteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Är du en person som brinner för service och älskar att skapa riktigt nöjda kunder?
Vi vill ge branschens bästa kundbemötande - och nu söker vi en butiksmedarbetare som vill vara med på resan och säkerställa att vi överträffar våra kunders förväntningar varje dag.
På Happy Homes Piteå söker vi nu en engagerad och initiativtagande butiksmedarbetare som vill vara med och ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga.
Här får du arbeta i en butik där tempot är högt, kundmötet står i centrum och där varje dag erbjuder nya möjligheter att utvecklas. Du är en person som ser säljmöjligheter naturligt i vardagen, bygger relationer med glädje och gärna tar egna initiativ för att lyfta butiken framåt. Vi tror att du har erfarenhet - gärna också utbildning - från liknande branscher och att du är bekväm med både kundkontakt och försäljning. Datorvana och B-körkort är ett krav. Tjänsten är ett vikariat på 75 % med start så snart som möjligt.
Vill du arbeta i ett härligt team och samtidigt bidra till att göra våra kunders hem ännu trivsammare? Då vill vi gärna träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: kristina.brannare@happyhomes.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Happy Homes Luleå AB
(org.nr 556628-0516) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Happy Homes Piteå Kontakt
Butiksansvarig
Kristina Brännare kristina.brannare@happyhomes.se 070 310 06 45 Jobbnummer
9778587