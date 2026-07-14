Hantverksbagare sökes
Alvar & Ivar Surdegsbageri AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
2026-07-14
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Nu söker vi en bagare, med stort intresse för hantverket att baka surdegsbröd från grunden. Sedan 2009 har vi bakat riktiga surdegsbröd av ekologiskt lokalproducerat mjöl av kultursorter, i vårt lilla bageri på Kastellgatan i Göteborg.
Vi arbetar ständigt med målet att leverera hög kvalitet hela vägen och att aldrig kompromissa med råvarorna. All försäljning sker över disk, hos oss arbetar man nära kunderna. Vi värdesätter att man kan ta mycket ansvar, har en god servicekänsla och gillar att jobba i ett litet team.
OBS! Endast seriösa ansökningar tas i beaktande, observera att tidigare erfarenhet är ett krav, maila personligt brev + CV till jobb@alvarochivar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: jobb@alvarochivar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvar & Ivar surdegsbageri AB
(org.nr 556766-5459)
Kastellgatan 11 (visa karta
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413 07 GÖTEBORG Arbetsplats
Alvar & Ivar Surdegsbageri AB Jobbnummer
10002415