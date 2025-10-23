Hantverkare
Ncpa Capital AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Dina arbetsuppgifter
NCPA Capital är initiativtagare till både Five Guys Scandinavia och Dentme.
Vi söker nu en Hantverkare/händig person som vill ha en nyckelroll i att se till att våra lokaler håller högsta standard.
Du blir en viktig del i att skapa en trivsam och väl fungerande miljö för både medarbetare och besökare.
Som Hantverkare hos oss arbetar du nära vårt operativa team och driftsansvariga på respektive enhet.
Tjänsten är gemensam för våra restauranger och tandvårdskliniker i centrala Stockholm, och kan framåt även omfatta fler enheter.Dina arbetsuppgifter
Skötsel och underhåll av lokaler och utrustning
Mindre reparationer, målning, snickeri och tekniskt underhåll
Enklare el- och VVS-arbeten
Flytt och montering av möbler och inventarier
Hantering av felanmälningar och kontakt med leverantörer
Praktiska uppgifter för att säkerställa en välfungerande drift, ibland med tyngre lyftKvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med praktisk inriktning (bygg, el, teknik)
B-körkort är ett krav
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande digitala kunskaper
God fysik, då arbetet innebär lyft och rörlighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är händig, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du är energisk och driven. Du har förmåga att ta ansvar, arbeta självständigt och prioritera när tempot är högt. Samtidigt uppskattar du samarbete och ett gott bemötande, och bidrar till en trygg och professionell arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Deltidstjänst med möjlighet till heltidstjänst på sikt
Individuell lönesättning
Start så snart som möjligt
Arbete i moderna, nybyggda lokaler i centrala Stockholm
En varierad vardag med stort eget ansvar
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: rekrytering@ncpa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ncpa Capital AB
(org.nr 559086-2081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9571532