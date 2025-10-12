Handskottare sökes i Norrköping
Avioto AB / Renhållningsjobb / Norrköping
2025-10-12
Vi söker dig som vill arbeta extra som snöskottare under säsongen oktober - April!
Är du fysiskt stark och söker ett bra extrajobb där du går under beredskap för snöskottning - sök gärna till oss!

Dina arbetsuppgifter
Handskottning vid snöfall på vägar, spår, promenadvägar, parker, bostadsområden och parkeringar under vintersäsongen.
Du står i beredskap under perioden November-April och blir inringd vid snöfall och förväntas kunna arbeta tills arbetet är slutfört.
Arbetsplats
Runt om i Norrköping kommun, lokalkännedom är ett plus! Du kommer att arbeta för vår kund inom Gata/park.Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande
Tidigare erfarenhet av snöskottning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: jobb@avioto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handskottare Norrköping". Arbetsgivare Avioto AB
(org.nr 559308-0194), http://avioto.se
605 92 NORRKÖPING Arbetsplats
Ateca Norden AB Kontakt
Siri Bjurström jobb@avioto.se Jobbnummer
9552435