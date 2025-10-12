Handskottare sökes i Norrköping

Avioto AB / Renhållningsjobb / Norrköping
2025-10-12


Visa alla renhållningsjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Avioto AB i Norrköping, Linköping, Mjölby, Ödeshög, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill arbeta extra som snöskottare under säsongen oktober - April!
Är du fysiskt stark och söker ett bra extrajobb där du går under beredskap för snöskottning - sök gärna till oss!

Publiceringsdatum
2025-10-12

Dina arbetsuppgifter
Handskottning vid snöfall på vägar, spår, promenadvägar, parker, bostadsområden och parkeringar under vintersäsongen.
Du står i beredskap under perioden November-April och blir inringd vid snöfall och förväntas kunna arbeta tills arbetet är slutfört.
Arbetsplats
Runt om i Norrköping kommun, lokalkännedom är ett plus! Du kommer att arbeta för vår kund inom Gata/park.

Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska språket

Meriterande
Tidigare erfarenhet av snöskottning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: jobb@avioto.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handskottare Norrköping".

Arbetsgivare
Avioto AB (org.nr 559308-0194), http://avioto.se
605 92  NORRKÖPING

Arbetsplats
Ateca Norden AB

Kontakt
Siri Bjurström
jobb@avioto.se

Jobbnummer
9552435

Prenumerera på jobb från Avioto AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Avioto AB: