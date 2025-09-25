Handledare Rusta och Matcha / Success your way
2025-09-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi söker en engagerad och driven handledare till vårt team i Västerås för att stärka vår insats inom Arbetsförmedlingens tjänst "Rusta och Matcha 2". Vill du vara med och göra skillnad i människors liv samtidigt som du utvecklas i din karriär? Då är det dig vi söker!
Som handledare hos oss är du en nyckelspelare i att hjälpa arbetssökande närmare arbetsmarknaden. Du arbetar i en inspirerande och stöttande miljö med målet att skapa hållbara resultat. Vi värdesätter personligt engagemang, ett lösningsfokuserat arbetssätt och viljan att bidra till individers framgång.
För att vara behörig till denna tjänst måste du uppfylla ett av följande alternativ:
Alternativ 1
• Utbildning: Universitetsutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det tidigare systemet).
• Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års heltidsarbete. Deltidsarbete kan räknas om det ackumulerade arbetet motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
• Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års heltidsarbete inom exempelvis arbetsledning, rekrytering, karriärvägledning eller liknande områden. Deltidsarbete kan räknas om det ackumulerade arbetet motsvarar heltid under tre (3) år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: shakar.osman@successyourway.se
