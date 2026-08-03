Handledare inom rusta och matcha
Transeo AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-08-03
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Vi söker nu en handledare inom ramen för Arbetsförmedlingens tjänst, Rusta och Matcha 2 till vårt team i Malmö!
Du kommer att arbeta tillsammans med arbetssökande och stötta dem på vägen mot arbete och/eller studier.
Som handledare ansvarar du bland annat för att:
Kartlägga och coacha deltagare utifrån deras individuella behov och mål
Stödja deltagare i jobbsökande, CV-skrivning och matchning mot arbetsgivare
Samverka med arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer
Dokumentera och följa upp på hur det går för deltagarna
Tjänsten är en särskild visstidsanställning (timmar/vid behov) med goda möjligheter till fast omfattning.
Du uppfyller kraven för tjänsten om du kan styrka ett av följande alternativ med skriftlig dokumentation:
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 hp (120 p enligt äldre system). Valfri studieinriktning som bedöms lämplig för tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst 2 års heltidserfarenhet (deltid godkänns om sammanlagd tid motsvarar 2 år heltid).
Alternativ 2
Utbildning: Minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Godkänd utbildningstyp inkluderar högskola, KY, YH, polisutbildning eller militär utbildning.
Arbetslivserfarenhet: Minst 3 års heltidserfarenhet (deltid godkänns) inom något av följande:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Inkom med ditt din ansökan snarast, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: jobbahos@transeo.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Transeo AB
(org.nr 559479-5147), http://transeo.nu Kontakt
Sharif Radwan sharif@transeo.nu 0760225071 Jobbnummer
10020243