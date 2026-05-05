Handledare inom ledningsgruppsutveckling
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en central roll i att stärka en ledningsgrupp för första linjens chefer. Uppdraget handlar om att skapa en stabil gemensam grund i gruppen, samtidigt som du hjälper deltagarna att utveckla samarbetet, ta tillvara olika perspektiv och bygga mod i ledarskapet.
Rollen kombinerar ledningsgruppsutveckling med handledning utifrån konkreta situationer och utmaningar i verksamheten. Du bidrar också med stöd i onboarding av en ny sektionschef, med målet att skapa goda förutsättningar för ett välfungerande samspel i gruppen.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill arbeta nära chefernas vardag och göra tydlig skillnad genom att utveckla hållbara och effektiva ledningsgrupper.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför insatser inom ledningsgruppsutveckling för en grupp om åtta personer.
Du handleder chefer utifrån konkreta exempel, dilemman och utmaningar från deras egen verksamhet.
Du använder din kompetens inom individ- och organisationspsykologi för att stärka gruppens samarbete, tillit och gemensamma riktning.
Du stöttar arbetet mot uppsatta mål för en effektiv ledningsgrupp.
Du bidrar i onboarding av en ny sektionschef och hjälper gruppen att skapa ett hållbart arbetssätt tillsammans.
Du skapar förutsättningar för en ledningsgrupp med en stabil gemensam bas, utrymme för oliktänkande och fokus på långsiktig hållbarhet i ledarskapet.
KravDu har kunskap och erfarenhet inom individ- och organisationspsykologi.
Du har erfarenhet av att handleda chefer.
Du har erfarenhet av att stötta chefer i frågor som rör ett hållbart arbetsliv.
Du har erfarenhet av att bygga starka och effektiva ledningsgrupper.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av kommunal verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7678651-1980793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
