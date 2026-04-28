Handledare i Rusta och Matcha, Kalmar
Handledare till Rusta och Matcha - Kollega Kalmar
Vill du arbeta med att hjälpa människor vidare till jobb eller studier? Kollega söker nu en handledare till vår verksamhet inom Rusta och Matcha i Kalmar.
På uppdrag av Arbetsförmedlingen stöttar vi arbetssökande med vägledning, matchning och coachning - alltid med fokus på individens behov och styrkor. Vi har en stolthet i att hålla kvaliteten i verksamheten hög, och har under lång tid varit en av de leverantörer i Sverige som haft högst resultat. I Kalmar är för vi närvarande en av två leverantörer med högst resultatbetyg av Arbetsförmedlingen. Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som handledare arbetar du nära våra deltagare och hjälper dem vidare mot arbete eller studier. Du ansvarar för att planera, följa upp och driva deltagarnas process framåt genom individuellt stöd och vägledning.
Anställningen är på heltid eller deltid, så snart som möjligt, efter överenskommelse.
Exempel på arbetsuppgifter
coacha och vägleda deltagare mot arbete eller studier
kartlägga deltagarnas behov, mål och förutsättningar
matcha deltagare mot lediga tjänster och utbildningsmöjligheter
stötta i jobbsökande, exempelvis CV, personligt brev och intervjuträning
ha kontakt med arbetsgivare och andra relevanta aktörer
dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling
representera Kollega och våra tjänster i kontakt med arbetssökande och samarbetspartnersKravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande:
Formella krav
Du behöver uppfylla ett av alternativen nedan:
Alternativ 1
minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren samt
minst 2 års högskolestudier inom områden som rör samhälle, människa, organisation eller arbetsliv
Alternativ 2
minst 3 års arbetslivserfarenhet tsamt
minst 1 års eftergymnasiala studier
Övriga krav
goda kunskaper i svenska
goda IT-kunskaper
du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis coachning, vägledning, matchning eller arbete med arbetssökande
ett etablerat nätverk inom lokalt näringsliv eller arbetsmarknad
goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är:
empatisk och bra på att möta människor i olika situationer
självständig och ansvarstagande
stabil och trygg i din yrkesroll
social och orädd i kontakt med nya människor
driven och lösningsorienterad
Därför ska du välja Kollega
På Kollega drivs vi av att utveckla människor och hjälpa dem till rätt plats. Det gäller både våra deltagare och våra medarbetare.
Hos oss får du:
ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
möjlighet att utvecklas i din roll
goda möjligheter att växa inom organisationen
stöd från kollegor och en verksamhet i utveckling
Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering genomförs av Kollega för anställning hos Kollega Kalmar.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför gärna in din ansökan och gör eventuella tester så snart som möjligt. Observera den relativt korta ansökningsperioden - ansökan är öppen till den 11/5.
Du behöver inte skriva ett personligt brev när du söker jobb via Kollega.
Eftersom vi använder oss av evidensbaserad rekrytering, kommer det certifierade logik- och personlighetstestet UPP från Psykologisk Metod att ingå som en obligatorisk del av rekryteringsprocessen, för de som går vidare och uppfyller kraven för tjänsten. Testet, som skickas till de som uppfyller kraven för tjänsten, är en viktig del av rekryteringen. Testerna, tillsammans med andra evidensbaserade metoder, gör så att arbetsgivaren kan fatta beslut på mer objektiva grunder, samt med mer omfattande information om dig som person - på grunder som spelar större roll för tjänstens utförande än vad formella meriter gör. På så sätt får fler kandidater, och framför allt fler kandidater utan så mycket utbildning och erfarenhet på området, möjlighet att komma fram i rekryteringen och få en likvärdig chans till tjänsten. När du söker arbete via Kollega så får du alltid återkoppling på hur många ansökningar som kommit in, på vilka grunder de olika urvalen genomförts, hur många som har gått vidare till respektive steg, och vilket steg du som kandidat nått fram till. Kollega använder inte AI i några urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A
https://jobb.kollega.one
Verkstadsgatan 1B (visa karta
)
392 39 KALMAR
