Handledare i Rusta och Matcha, Kalmar

Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A / Personaltjänstemannajobb / Kalmar
2026-04-28


Visa alla personaltjänstemannajobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A i Kalmar, Högsby, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby eller i hela Sverige

Vill du arbeta med att hjälpa människor vidare till jobb eller studier? Kollega söker nu en handledare till vår verksamhet inom Rusta och Matcha i Kalmar.
På uppdrag av Arbetsförmedlingen stöttar vi arbetssökande med vägledning, matchning och coachning - alltid med fokus på individens behov och styrkor. Vi har en stolthet i att hålla kvaliteten i verksamheten hög, och har under lång tid varit en av de leverantörer i Sverige som haft högst resultat. I Kalmar är för vi närvarande en av två leverantörer med högst resultatbetyg av Arbetsförmedlingen.

Om tjänsten
Som handledare arbetar du nära våra deltagare och hjälper dem vidare mot arbete eller studier. Du ansvarar för att planera, följa upp och driva deltagarnas process framåt genom individuellt stöd och vägledning.
Anställningen är på heltid eller deltid, så snart som möjligt, efter överenskommelse.
Exempel på arbetsuppgifter
coacha och vägleda deltagare mot arbete eller studier

kartlägga deltagarnas behov, mål och förutsättningar

matcha deltagare mot lediga tjänster och utbildningsmöjligheter

stötta i jobbsökande, exempelvis CV, personligt brev och intervjuträning

ha kontakt med arbetsgivare och andra relevanta aktörer

dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling

representera Kollega och våra tjänster i kontakt med arbetssökande och samarbetspartners

Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande:
Formella krav
Du behöver uppfylla ett av alternativen nedan:
Alternativ 1

minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren samt

minst 2 års högskolestudier inom områden som rör samhälle, människa, organisation eller arbetsliv

Alternativ 2

minst 3 års arbetslivserfarenhet tsamt

minst 1 års eftergymnasiala studier

Övriga krav
goda kunskaper i svenska

goda IT-kunskaper

du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar

Meriterande
Det är meriterande om du har:

erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis coachning, vägledning, matchning eller arbete med arbetssökande

ett etablerat nätverk inom lokalt näringsliv eller arbetsmarknad

goda kunskaper i engelska

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är:

empatisk och bra på att möta människor i olika situationer

självständig och ansvarstagande

stabil och trygg i din yrkesroll

social och orädd i kontakt med nya människor

driven och lösningsorienterad

Därför ska du välja Kollega
På Kollega drivs vi av att utveckla människor och hjälpa dem till rätt plats. Det gäller både våra deltagare och våra medarbetare.
Hos oss får du:

ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad

möjlighet att utvecklas i din roll

goda möjligheter att växa inom organisationen

stöd från kollegor och en verksamhet i utveckling

Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering genomförs av Kollega för anställning hos Kollega Kalmar.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför gärna in din ansökan och gör eventuella tester så snart som möjligt. Observera den relativt korta ansökningsperioden - ansökan är öppen till den 11/5.
Du behöver inte skriva ett personligt brev när du söker jobb via Kollega.
Eftersom vi använder oss av evidensbaserad rekrytering, kommer det certifierade logik- och personlighetstestet UPP från Psykologisk Metod att ingå som en obligatorisk del av rekryteringsprocessen, för de som går vidare och uppfyller kraven för tjänsten. Testet, som skickas till de som uppfyller kraven för tjänsten, är en viktig del av rekryteringen. Testerna, tillsammans med andra evidensbaserade metoder, gör så att arbetsgivaren kan fatta beslut på mer objektiva grunder, samt med mer omfattande information om dig som person - på grunder som spelar större roll för tjänstens utförande än vad formella meriter gör. På så sätt får fler kandidater, och framför allt fler kandidater utan så mycket utbildning och erfarenhet på området, möjlighet att komma fram i rekryteringen och få en likvärdig chans till tjänsten. När du söker arbete via Kollega så får du alltid återkoppling på hur många ansökningar som kommit in, på vilka grunder de olika urvalen genomförts, hur många som har gått vidare till respektive steg, och vilket steg du som kandidat nått fram till. Kollega använder inte AI i några urval.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7627496-1972367".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A (org.nr 559033-9262), https://jobb.kollega.one
Verkstadsgatan 1B (visa karta)
392 39  KALMAR

Arbetsplats
Kollega

Jobbnummer
9881311

Prenumerera på jobb från Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kollega - matchning, rekrytering och bemanning A: