Handledare i arbetsmarknadsinsatser
2025-12-09
Vill du arbeta i ett stödjande och motiverande uppdrag i en praktisk verksamhet som gör skillnad för helsingborgarna? Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser - och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning.
Läs gärna mer om Helsingborg och arbetsmarknadsförvaltningen på helsingborg.se
Det pågår ett spännande utvecklingsarbete på arbetsmarknadsförvaltningen. För att möjliggöra för fler helsingborgare med ekonomiskt bistånd att delta i arbetsnära aktiviteter utökar vi våra praktiska verksamheter. I konceptet Framstegsjobb erbjuder vi våra invånare en anställning i kombination med utbildning för att de ska komma vidare till reguljära arbeten eller studier.
Vi söker nu fler handledare som har ett praktiskt handlag och hög social kompetens. Med utgångspunkt i ett praktiskt arbete (renhållning av stadens gröna ytor) kommer du att introducera, följa upp och handleda invånaren. Du ger stöd och möjliggör att invånaren klarar av arbetsuppgifterna och utvecklas med hjälp av renhållningsuppdraget.
I sektionen ingår du också i ett team med andra yrkeskompetenser (coach och lärare) och tillsammans lyfter ni invånarnas styrkor och utvecklingsområden så att de kan hitta vägar ut på arbetsmarknaden. En avgörande nyckel för att lyckas med vårt uppdrag är att vi tror på invånarens drivkraft och förmågor. Arbetet utförs huvudsakligen utomhus, i alla väder och årstider, och kan ibland vara fysiskt krävande. Det är också ett rörligt arbete som utförs på olika platser i staden och du behöver därför kunna förflytta dig med cykel och med bil.
I ditt uppdrag som handledare ingår att:
• planera renhållningsarbetet för invånarna utifrån deras individuella behov och förmågor
• handleda/instruera och coacha invånarna i det praktiska arbetet
• delta i det praktiska arbetet på arbetsplatsen Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en relevant eftergymnasial utbildning, till exempel som socialpedagog eller har annan motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
• har minst 2 års erfarenhet från ett socialt eller pedagogiskt arbete med vuxna, med ett handledande och motiverande uppdrag
• har erfarenhet och intresse av att arbeta med människor med en social problematik
• har erfarenhet och intresse av praktiskt inriktade arbetsuppgifter
• har vana vid att använda digitala system
• kan cykla
• har körkort för personbil och vana att köra
Du behöver också:
• vara pedagogisk och tålmodig
• ha förmåga att vara tydlig och bestämd
• ha en god samarbetsförmåga och fungera väl i teamarbete
• vara bekväm med att arbeta digitalt och lära dig enklare nya program/system
• vara handlingskraftig, initiativrik och ansvarstagande
• trivas med att arbeta utomhus och i en föränderlig miljö
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (projektanställning)
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Varaktighet: 6 månader
Antal tjänster: 3-4
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
