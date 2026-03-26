Handledare för feriearbetare
Fritids- och ungdomsenheten ingår som en av fyra enheter i kultur- och fritidsavdelningen.
Fritids- och ungdomsenhetens verksamhetsområden rör civila samhället och föreningsliv, idrott, anläggningar, Fritidsbanken, lokalbokning och ungdomsfrågor.
Vi söker två engagerade och ansvarstagande handledare att leda feriearbetare i parkmiljö. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag i centrala stadens parkmiljöer. Arbete och aktiviteter kan vid enstaka tillfällen också bedrivas på landsbygden.
Som handledare kommer du att vara ansvarig för att stötta och vägleda feriearbetare att organisera och leda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under sommaren. Du kommer att arbeta i park-och utomhusmiljö och bidra till att skapa minnesvärda och roliga upplevelser för våra unga deltagare. Arbetet startas med 1 veckas introduktion. Vi erbjuder ett utvecklade och flexibelt arbete nära barn och unga. Delaktighet och inflytande är grundläggande värden som formar verksamheten med dig utifrån ett coachande förhållningssätt.
- Planera och genomföra fritidsaktiviteter tillsammans med feriearbetarna för barn och ungdomar.
- Handleda och stödja feriearbetarna genom ett coachande förhållningssätt för att feriearbetarna ska kunna utvecklas.
- Säkerställa att aktiviteterna genomförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Göra parken till en levande, inbjudande miljö som lockar till en aktiv gemenskap.
- Samarbeta med andra handledare och personal för att säkerställa en bra och kvalitativ verksamhet.Kvalifikationer
- Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna i en ledande roll är meriterande.
- Pedagogisk utbildning, ledarutbildning kopplad till kulturverksamhet eller fysisk aktivitet med fokus på barn och unga är meriterande.
- Du är flexibel och anpassar dig efter nya omständigheter samtidigt som du är lösningsorienterad och gärna delar med dig av dina idéer.
- God kommunikationsförmåga, lyhörd och förmåga att inspirera och motivera andra.
- Ansvarsfull och pålitlig med ett genuint intresse för att arbeta utomhus.
- Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra.
- Grundläggande kunskaper i första hjälpen och livräddning är meriterande.
- Körkort B
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret §22 om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Anette Eikelboom Sällström, Fritidsintendent 070-3010039 Jobbnummer
