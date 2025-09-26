Handledare Årans sysselsättning | Tiohundra
2025-09-26
Fokushuset är en unik verksamhet för personer med psykiatri och/eller beroendeproblematik och vi söker nu en ny kollega till våra verksamheter Åran och Kvarnen.
Vill du vara en del av ett professionellt, kompetent och härligt gäng? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Fokushuset söker nu en ny medarbetare till vår socialpsykiatriska enhet. På vår sysselsättning arbetar du med att handleda grupper i olika aktiviteter både inom och utomhus. Du hjälper till att utveckla kundens/brukarens färdigheter med mål att hen ska få en meningsfull sysselsättning. Vi utgår från uppdragsbeställning från kommunens biståndshandläggare. Som handledare på vår träffpunkt arbetar du med att tillsammans med övriga medarbetare entusiasmera och motivera besökare att vara delaktiga i att driva en meningsfull fritid på vår träffpunkt. Du ingår i en mindre arbetsgrupp som leds av en samordnare med regelbundna möten. Du kommer att ingå i Fokushuset och samverka med övriga delar inom verksamheten samt externa samarbetspartners med brukaren i fokus.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Handleda grupper inom- och utomhus
Utveckla deltagarens färdigheter
Dokumentation av insats
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst där du som handledare får vara med och bidra till förändring och förbättring för våra deltagare. Vi erbjuder regelbunden handledning tillsammans med övriga teamet och en stark kollegial sammanhållning .Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
Vi utgår ifrån att du har ett professionellt bemötande och en positiv människosyn. Du har lätt för att ta kontakt med nya människor, bekräfta och se såväl besökare/deltagare som kollegor. Vi ser gärna att du har utbildning i MI-motiverande samtal samt ESL- ett självständigt liv. Du har erfarenhet av att leda och utveckla grupper inom socialpsykiatri.
För den här tjänsten behöver du:
Erfarenhet av meningsfull sysselsättning inom socialpsykiatrin
Dokumentationserfarenhet
Erfarenhet av att leda grupper
Det är meriterande om du också har:
Utbildning i MI
Utbildning i ESL
Din styrka är att du är flexibel och skapar förutsättningar för en trivsam och trygg miljö med tydliga ramar. Du är skötare, behandlingsassistent eller motsvarande och har tidigare erfarenhet av målgruppen. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.Om företaget
Fokushuset är ett unikt samarbete i öppenvård mellan psykiatri, beroende och socialpsykiatri med ett salutogent fokus på våra patienters och brukares behov. Vi utgår från behov och inte diagnos, och vi erbjuder olika former av samtal, stöd och hälsofrämjande aktiviteter. Vi arbetar med riktade insatser som till exempel olika former av individuella samtal och samtal i grupp utifrån ett hälsoperspektiv med patienten i Fokus. Vi är en bred enhet som innefattar såväl psykiatriska som socialpsykiatriska verksamheter.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, vilket återspeglas i våra höga resultat i medarbetarenkäten. Tiohundra samverkar i Norrtäljemodellen som är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter.
