Handläggare Vuxenenhet
2026-02-12
Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.
Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Om arbetsplatsen
Nu söker vi dig som vill komma och jobba inom vuxenteamet då vår kollega skall gå i pension. Vi arbetar med myndighetsutövning inom skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri samt våld i nära relationer. Vi är ett engagerat team med god samverkan och utvecklingsfokus och hoppas att du känner det samma.
Haparanda är en gränsstad och därför är kunskaper i finska meriterande, men inget krav.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
• Utredning och handläggning enligt SoL och LVM
• Bedömning, beslut och uppföljning av insatser
• Arbeta med insatser som öppenvård, institutionsvård, korttidsplacering, kontaktperson och vuxenstöd
• Samverkan med psykiatri, beroendevård, vårdgivare och andra myndigheter
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning
Arbetet utförs både självständigt och i team. KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
• God kunskap om lagstiftning och handläggningskrav
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Stark administrativ förmåga och god datavana
• B-körkort
• Utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete
• Erfarenhet av vuxenområdet (SoL, LVM)
• Erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende
• Kunskaper i finska
• Erfarenhet av Pulsen combine
• Utbildning i MI och ASI
Din profil
Vi söker dig som är:
• Strukturerad, kommunikativ och trygg
• Lyhörd med god samarbetsförmåga
• Engagerad i socialt arbete och professionell i ditt bemötande
• Förmögen att hantera komplexa situationer och skapa goda relationer
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
• Stödjande och erfarna kollegor
• Möjlighet till distansarbete
• Kompetensutveckling
• Flextid och kommunala förmåner
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
