Handläggare Utbildning
Luftstridsskolan söker Handläggare Utbildning
Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet samt Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utveckling och tillväxt av framtidens flygvapen. Tjänsten är placerad på LSS stab.Befattningen erbjuder
Tjänsten som handläggare utbildning innebär att du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera och samordna det kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet i Flygvapnet. Detta innebär en vardag som präglas av många kontaktytor inom och utanför Flygvapnet, så som Flygvapnets skolor och förband, Flygstaben, Försvarsstaben, Försvarshögskolan, Plikt- och prövningsverket samt övriga Försvarsgrenar/Stridskrafter, skolor och centra.
Tjänsten är ny och därmed finns det stora möjligheter att utveckla och påverka metoder och processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetets karaktär är varierat och du kommer att handlägga uppgifter och upprätta direktiv och beslutsunderlag till Flygvapnets Utbildningschef. Arbetet innefattar även att stödja och samordna arbeten och projekt inom området utbildning och kompetensförsörjning på alla nivåer i utbildningssystemet, från grundutbildning med värnplikt till officersutbildning. Du kommer i din roll att hantera allt ifrån taktiska beslut i övergripande processer till detaljer i individärenden. Du kommer också delta i det ordinarie stabsarbetet och vid behov verka som stabsgemensam resurs för att lösa diverse uppgifter vid staben.
I rollen ingår:
Samordning av utbildningsfrågor i Flygvapnet
Elevhantering av Flygvapnets kadetter
Beredning av frågor som rör kompetensförsörjning och utbildning
Samordning av Flygvapnets kravprofiler för behovssättning av värnpliktiga och för antagning till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten (GOU) och Officersprogrammet (OP)Publiceringsdatum2026-05-08Kvalifikationer
Relevant erfarenhet av arbete som administratör, handläggare eller koordinator, gärna inom utbildningsfrågor
Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, administration, HR eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt, alternativt relevant arbetslivserfarenhet och kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Aktuell datavana och erfarenhet av MS OfficeDina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Vi söker dig som trivs i en miljö där tillväxt och expansion råder. Du behöver vara kreativ och lösningsorienterad samt duktig på att bygga relationer. Du är serviceinriktad och har lätt för att knyta nya kontakter såväl inom som utanför den egna organisationen. Du behöver ha god förmåga att arbeta såväl i team som självständigt samt kunna ta egna beslut och initiativ.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av stabsarbete
Erfarenhet av arbetsledning och-/eller projektledning
Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor
Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
Genomförd militär grundutbildning med värnplikt
Erfarenhet av Försvarsmaktens utbildningssystem, Officersprogrammet (OP), Grundläggande Officers Utbildning (GOU), Särskild Officersutbildning (SOFU)
B-körkort
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Chef Genomförandeavdelningen Erik Molund, tfn 070-967 61 65
Ställföreträdande chef Genomförandeavdelningen Peter Rask, tfn 076-890 49 93
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-641 42 67
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Tjänsteresor med övernattning förekommer
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
