Handläggare trafikskatteområdet
2025-08-14
Trivs du med kundkontakt och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen? Som handläggare inom trafikskatter, det vill säga fordons- och trängselskatt, har du ett omväxlande arbete som innebär handläggning och många kundkontakter inom ett område i ständig förändring.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du trivs i en dynamisk miljö. Du ingår i en arbetsgrupp med varierade arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter är av administrativ karaktär såsom registrering och diarieföring av inkomna handlingar. Du handlägger främst omprövningar av trafikskatter där du bedömer och beslutar självständigt. Som en del i denna arbetsgrupp är du också ansiktet utåt för Skatteverket genom att besvara mejl och telefonsamtal från såväl privatpersoner och företag som från samverkande myndigheter. Att tillsammans med sina kollegor bemanna en telefonslinga ingår till viss del i rollen.
Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du sporras av ett högt tempo under arbetsdagen och trivs med att arbeta effektivt med en mix av ärenden av enklare karaktär som kräver snabba bedömningar, och i bland mer utmanande frågor som behöver analyseras. Området trafikskatter befinner sig i ständig utveckling, där teknikutveckling och miljökrav påverkar våra arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid med möjlighet till hemarbete i dialog med din chef och det är en självklarhet för oss att du ska ha en god balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör personbeskattningssektion 10 eller 11 på Personbeskattningsenhet 7, med placering i Örebro. Sektionerna har medarbetare både i Örebro och Ludvika och därför kan resor förekomma i tjänsten.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- tala och skriva enkelt och tydligt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en avslutad gymnasieutbildning
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från kundservice där du besvarat frågor via telefon och mejl.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att göra självständiga bedömningar i egna ärenden från myndighet, bank, försäkringsbolag eller annat relevant område.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
